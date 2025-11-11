Гуверньорът на Австрийската централна банка и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Мартин Кохер заяви пред Bloomberg, че се чувства комфортно с текущите параметри на паричната политика."Намираме се в добра позиция по отношение на лихвените проценти“, каза той във вторник във Виена, като посочи, че не очаква в следващите месеци да се случи много по отношение на разходите по заемите."Но винаги сме казвали, че ако условията или рисковете се променят, е важно да можем да реагираме“, каза Кохер. "Затова е добре да се запази това пространство за маневри и да се реагира само когато е необходимо“, добави той, цитиран от investor.По-късно във вторник хърватският гуверньор Борис Вуйчич посочи, че инфлацията в еврозоната е достигнала целта, икономиката е показала устойчивост и рисковете за перспективата са балансирани."Що се отнася до паричната политика, несигурността в Европа е много по-малка, отколкото в САЩ“, каза той по време на дискусия в Лондон.След осем намаления на лихвите с по 25 базисни пункта в рамките на година, ЕЦБ поддържа лихвите непроменени от юни. Председателят Кристин Лагард също смята, че паричният орган е "в добра позиция“ и подчертава, че ще предприеме всичко необходимо, за да остане той в благоприятна позиция.Макар че инфлацията в еврозоната се колебае около целевите 2%, икономиката досега изглежда по-устойчива от очакваното на фона на по-високите мита на САЩ и геополитическото напрежение. Разширяването през третото тримесечие от 0,2% надхвърли прогнозите на икономистите, а по-силните от очакваното данни за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) сочат добър старт на последното тримесечие на 2025 г.Все пак някои централни банкери се притесняват, че растежът може да се окаже по-слаб от очакваното, което увеличава риска от по-продължително отклонение на инфлацията под целта от 2%. ЕЦБ прогнозира растеж на цените от 1,7% през 2026 г. и 1,9% през 2027 г., като миналата седмица данните показаха, че основният ценови натиск и инфлацията в сектора на услугите остават по-устойчиви от очакваното.