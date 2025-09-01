ЕЦТП ще инспектира пътя на катастрофата край Монтана с първи по рода си в България уред

© bTV Екип на ЕЦТП ще извърши днес инспекция по пътна безопасност на път Е79 (I-1) при село Смоляновци край Монтана, където снощи се удариха кола и камион.



"Фокус" припомня, че следствие на удара има една жертва и трима ранени, двама от които са деца на 15 години и 21 години с опасност за живота.



За инспекцията на пътя ще бъде използвана специализирана техника, включително първи по рода си в България уред.