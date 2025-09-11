ЗАРЕЖДАНЕ...
|ЕК посочи българска докторантка като един от примерите за успешни млади европейци
Халачева е носител на престижната Google DeepMind стипендия и е включена в списъка на Forbes Bulgaria "30 под 30“ (2024). Нейните изследвания са в областта на 3D компютърното зрение и роботиката със специален фокус върху това как автономните роботи възприемат и взаимодействат с околната среда. Тя и екипът ѝ прилагат отворен подход към научните изследвания, насърчавайки глобалното сътрудничество и иновациите.
Успехите на младите изследователи се подкрепят с осигуряване на необходимата среда и финансиране – INSAIT и София Тех Парк инвестират 90 милиона евро европейски средства в създаването на AI фабрика, която ще ускори развитието на изкуствения интелект и ще подпомага новото поколение изследователи.
