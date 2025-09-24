Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
EMA опроверга Тръмп: Няма научни доказателства приемът на парацетамол от бременни да причинява аутизъм при децата
Автор: Велизара Ангелова 12:46Коментари (0)76
© iStock
В ЕС парацетамолът (известен също като ацетаминофен) може да се използва за намаляване на болка или треска по време на бременност, ако е клинично необходимо. Понастоящем няма нови доказателства, които биха изисквали промени в настоящите препоръки на ЕС за употреба. Това съобщиха от Европейската агенция по лекарствата (EMA) във връзка с изказване на американския президент Доналд Тръмп.

"Парацетамолът остава важна опция за лечение на болка или треска при бременни жени. Нашите съвети се основават на строга оценка на наличните научни данни и не сме открили доказателства, че приемът на парацетамол по време на бременност причинява аутизъм при деца.“

От ЕМА са категорични, че както е посочено в продуктовата информация за парацетамол в ЕС, голямо количество данни от бременни жени, които са използвали парацетамол по време на бременност, не показват риск от малформации при развиващия се плод или при новородени.

През 2019 г. EMA прегледа наличните проучвания, които изследват неврологичното развитие на деца, изложени на парацетамол in utero, и установи, че резултатите са неубедителни и че не може да се установи връзка с неврологични нарушения.

"Когато е необходимо, парацетамолът може да се използва по време на бременност. Както при всяко лекарство за остро лечение, то трябва да се използва в най-ниската ефективна доза, за възможно най-кратко време и възможно най-рядко", информира Агенцията.

И допълва: "Бременните жени трябва да се консултират със своя медицински специалист, ако имат въпроси относно някое от лекарствата по време на бременност".

Европейската агенция по лекарствата (EMA) и националните компетентни органи в ЕС продължат да наблюдават безопасността на лекарствата, съдържащи парацетамол, и своевременно да оценяват всички нови данни, когато се появят. При необходимост ще бъдат предприети регулаторни действия за защита на общественото здраве.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:55 / 23.09.2025
Днес празнува един от най-ярките гласове на нашето време –  любим за феновете на попа и ценителите на операта
Днес празнува един от най-ярките гласове на нашето време –  любим за феновете на попа и ценителите на операта
16:38 / 22.09.2025
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
22:19 / 23.09.2025
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Нидерландия 2400 евро, а накрая в магазина се оказва, че цените са сходни
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Нидерландия 2400 евро, а накрая в магазина се оказва, че цените са сходни
13:22 / 22.09.2025
На 56 години русенецът Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години русенецът Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
08:58 / 22.09.2025
Синоптик: Промяната във времето е близо! Температурите могат да паднат до 0 градуса
Синоптик: Промяната във времето е близо! Температурите могат да паднат до 0 градуса
12:22 / 22.09.2025
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
16:52 / 22.09.2025
Актуални теми
Международен технически панаир 2025
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
България в еврозоната
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: