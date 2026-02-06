ЕНЕРГО-ПРО: Високото потребление е основната причина за по-високите сметки за електроенергия през януари
Средната януарска сметка на клиентите на компанията спрямо предходната е по-висока с 40%, което изцяло се дължи на измереното по-високо потребление на клиентите с 41%. Въпреки значителното увеличение на сметката спрямо предходната, януарската сметка е сравнима с тази за 2025 г. и спрямо нея е по-висока с 15,8%, което се дължи както на отчетеното и оповестено в средствата за масова информация, включително от Електроенергиен системен оператор, по-високо потребление по време на Коледните и Новогодишни празници през тази година, така и на двете изменения на цената на електрическата енергия с решения на КЕВР Ц-3 от 01.01.2025 г. с +8,55% и Ц-25 от 01.07.2025 г. с +2,53%.
През посочения период бяха отчетени значително по-ниски средни температури в сравнение с предходната година. За различните области, снабдявани от дружеството, измерените средни температури са били между 1,4 и 3,7 градуса по-ниски. Това доведе до по-интензивно използване на електрически уреди за отопление. Дори отоплителните електроуреди да са настроени да поддържат една и съща температура през целия зимен сезон, графиката на потреблението се покачва рязко с понижаване на външните температури. Това се дължи на факта, че голяма част от използваните уреди за електрическо отопление понижават своя коефициент на полезно действие (КПД) при температури от около –5°C и по-ниски, което налага използването на значително повече електроенергия за поддържане на същия топлинен комфорт. В случаите, в които увеличението на сметките е значително над средното, това се обуславя и от индивидуалния профил на потребление и енергийната ефективност на жилището.
Фактурите, издадени през януари, обхващат и периода на коледните и новогодишните празници, които тази година включваха по-голям брой почивни дни в сравнение с предходната. Това е довело до по-продължително пребиваване в домовете и съответно до по-високо потребление на електроенергия. В областите Варна и Добрич допълнително влияние оказаха обявените грипни епидемии и преминаването към онлайн обучение за учениците.
Данните на ЕНЕРГО-ПРО за началото на февруари показват тенденция за продължаващо повишено потребление. За първите пет дни на февруари 2026 г. количествата електроенергия, доставени в мрежата на ЕНЕРГО-ПРО, са с приблизително 23% по-високи в сравнение със същия период на 2025 г. Това е показателно, че независещите от компанията фактори като по-ниски температури, продължават да действат и извън отчетния период на януарските фактури и ще дадат отражение в следващите сметки на клиентите.
Компанията подчертава, че срокът на отчет за всяка сметка не надвишава законоустановения максимум от 31 дни. При съмнения относно коректността на отчетеното потребление клиентите имат възможност да подадат сигнал за проверка по установения ред.
Цените на електроенергията за битови клиенти се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и не са едностранно променяни от дружеството.
