|ЕНЕРГО-ПРО въведе нова безплатна дигитална услуга
Целта е клиентите да могат да планират по-лесно ежедневието си, особено когато работят от вкъщи, гледат деца или използват електроуреди, които не бива да спират неочаквано. Известията се изпращат в реално време, като са съобразени с конкретния имот на клиента.
ЕНЕРГО-ПРО препоръчва на всички битови и бизнес клиенти да актуализират своя имейл адрес чрез сайта update.energo-pro.bg или в центровете за обслужване.
Компанията планира да продължи да развива дигитални решения, насочени към улесняване на достъпа до информация и оптимизиране на обслужването.
За повече информация клиентите могат да посетят сайта energo-pro.bg или да се свържат на телефони 0700 161 61 и 0700 359 10 (24/7).
