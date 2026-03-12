ЕРП Север анонсира старта на платена стажантска програма, насочена към бъдещи електромонтьори и електроинженери. Свободни позиции за стажант-електромонтьор са разкрити в градовете Варна, Русе, Добрич, Шумен и Горна Оряховица. За Русе, Шумен и Варна са обявени и позиции за стажант-електроинженер.Програмата е с продължителност шест месеца и предвижда сключване на срочен трудов договор при 8-часов работен ден, с възможност и за 4-часова заетост. Участниците ще получават брутно месечно възнаграждение в размер на 650 евро. Кампанията е насочена към активни студенти в трети и четвърти курс, както и към магистри, обучаващи се в електротехнически или други технически специалности. Стажантите ще имат възможност да се включат в техническите дейности на дружеството по предварително договорен график и да придобият практически опит в реална работна среда на голяма международна компания.Сред основните задължения по време на стажа са съдействие при профилактика и поддържане на електропроводни линии и трафопостове, съгласно нормативните изисквания и придобитата квалификация. От стажантите ще се очаква да участват в текущата поддръжка и ремонт на електроразпределителната мрежа. Предвидени са и административни задачи, свързани с дейността.Целта на инициативата е да привлече и подготви млади специалисти, които чрез реална практика и менторство да се развият като квалифицирани електромонтьори и електроинженери. След успешно завършване на стажа, участниците ще имат възможност за дългосрочна реализация в компанията. По този начин ЕРП Север инвестира в изграждането и развитието на човешкия капитал и гарантира приемственост в техническите дивизии.Повече информация и възможност за кандидатстване са достъпни на интернет страницата на компанията в секция "Кариери" - https://www.energo-pro.bg/karieri.