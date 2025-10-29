ЗАРЕЖДАНЕ...
Един от организарторите на Hut Hop Race 2025: Форматът е интересен с това, че не е стандартно бегачно състезание
"Форматът е интересен с това, че не е стандартно бегачно състезание, а по-скоро като дисциплина "Скорелауф“, т.е. събират се точки от различни обекти. В състезанието участват отбори от по двама души, които сами избират стратегията си. В началото на състезанието те получават карта с отбелязани обекти, които носят различен брой точки. Имат известно време, в което да изградят своята екипна стратегия и да решат кои обекти ще посетят – хижи, заслони, върхове, и в каква последователност да изградят маршрута си. Това е приключенската част в това състезание, това е нещото, което го прави по-нестандартно“, разказа Минева.
Контролното време за завършване на състезанието е 6 часа. Тази година са включени два специални етапа, които носят допълнителен брой точки.
Hut Hop Race 2025 се провежда в две дисциплини. Първата е "Бегачи“, с две подкатегории. "Двете подкатегории са мъже и смесени двойки и жени. Всеки може да се включи в тази дисциплина, няма някакъв ценз, който трябва да докаже. Другата дисциплина е "Скороходци“, която е подходяща за хора, които по-скоро искат да открият обектите, да се разходят с тяхното темпо“, обясни Мария Минева.
Класиралите се на първо, второ и трето място отбори в дисциплина "Бегачи“ ще получат парични награди. В дисциплина "Скороходци“ отборите, които постигнат определен брой точки по избрания от тях маршрут, участват в томбола. Три от тях ще получат предметни награди, поясни съорганизаторът на състезанието.
Тази година има и детско трасе с дължина 3 км. "То е с несъстезателен характер. Идеята е дечицата да могат да открият приключението, радостта от движението, от това да бъдат заедно в такъв тип активно забавление“, поясни Минева.
Освен да осигури забавление и приключение за участниците, целта на Hut Hop Race 2025 е да популяризира обектите на Витоша.
