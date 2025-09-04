Един от шофьорите в катастрофата със загинали в Хасковско е бил неправоспособен

© Facebook От ОДМВР-Хасково съобщиха, че единият от водачите вчера при катастрофата в Хасковско е бил неправоспособен.



"Фокус" припомня, че два леки автомобила се удариха челно вчера край село Константиново. Вследствие на инцидента четирима души загинаха, двама са с опасност за живота и други двама са без опасност за живота. От МТ казаха за "Фокус", че един от пострадалите е бил транспортиран с медицински хеликоптер до София.



Шофьорите са били неправоспособен мъж на 32 години от Симеоновград и водач на 61 години от село Любеново.



Работата по разследването продължава под надзора на окръжна прокуратура - Хасково. Образувано е досъдебно производство, по което са назначени експертизи.