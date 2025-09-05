ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
"Двама са привлечени само за хулиганските действия, а другите двама и за хулиганство и за нанесена тежка повреда. До момента те са задържани, като извършителят, който е най-възрастен е В.И, на 19 години, задържан за 72 часа К.Г, Ж.К. Непълнолетният е с инициали С.А и е задържан за 48 часа, тъй като по отношение на непълнолетните е такъв законът", каза зам.-окръжният прокурор на Русе.
"Децата са от нормални семейства. Единствено, лицето, което управлява автомобила е без баща, а майка му е починала преди 2 години", допълни Ковачев.
"15-годишният е лесно избухлив и също има определени проблеми в семейството. Той е с две повдигнати обвинения", каза Маринов.
Утре окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянна мярка задържане под стража.
"Нека не полемизираме проблема", апелира той.
Все още няма готови резултати дали някой от тях и бил под влиянието на алкохол.
