Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Åäèíñòâåíî Áúëãàðèÿ îò ñâîèòå ñúñåäè íå å çàáðàíèëà äîñòúïà äî öúðêâèòå
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 21:45 / 14.04.2020Êîìåíòàðè (5)63
© Blagoevgrad24.bg
Âèæòå êàê íà Áàëêàíèòå ùå ïîñðåùíàò ìîæå áè íàé-ïóñòèÿ ñè Âåëèêäåí äîñåãà. Êàê ùå å ïðè íàøèòå ñúñåäè è êàê ùå ïðè íàñ.



Ãúðöèÿ

Â Ãúðöèÿ Ñâåòèÿ ñèíîä íà Ãðúöêàòà ïðàâîñëàâíà öúðêâà îáÿâè îùå â íà÷àëîòî íà ìåñåöà, ÷å öúðêâèòå ùå îñòàíàò çàòâîðåíè ïî âðåìå íà ñâåòèòå ïðàçíèöè.

Ãðúöêàòà öúðêâà ïðèêàíè âÿðâàùèòå äà ñå ìîëÿò ó äîìà è óâåðè, ÷å "ùå èçëú÷è Ñâåòàòà ëèòóðãèÿ ñúñ ñðåäñòâàòà íà íîâèòå òåõíîëîãèè".

Òàçè ñåäìèöà ïúê ãðúöêîòî ïðàâèòåëñòâî çàÿâè, ÷å îáìèñëÿ äà çàáðàíè íàïúëíî äâèæåíèåòî íà ëè÷íè àâòîìîáèëè â íàâå÷åðèåòî íà Âåëèêäåí è íà ñàìîòî Âúçêðåñåíèå, çà äà îñèãóðè ñòðèêòíîòî ñïàçâàíå íà îãðàíè÷èòåëíèòå ìåðêè ñðåùó ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà â êðèòè÷íèÿ ìîìåíò.

Àêî â êðàéíà ñìåòêà ìÿðêàòà áúäå ïðèåòà, òÿ ùå áúäå ïðèëîæåíà îò 20 ÷àñà âå÷åðòà íà Âåëèêà ñúáîòà, êîãàòî çàòâàðÿò ìàãàçèíèòå.

Âëàñòèòå â Àòèíà ñå ïðèòåñíÿâàò, ÷å ìàêàð è öúðêâèòå äà ñà çàòâîðåíè, ìíîãî õîðà ùå ïðåäïðèåìàò ïúòóâàíèÿ, çà äà ñå ñúáåðàò ñúñ ñåìåéñòâàòà è ïðèÿòåëèòå ñè.

Ïðàâèòåëñòâîòî ðàçáèðà óìîðàòà íà ãðàæäàíèòå è àêî òàçè ìÿðêà áúäå ïðèåòà, òÿ ùå áúäå ïîñëåäíàòà ïðåäè ïîñòåïåííîòî ðàçõëàáâàíå íà îãðàíè÷åíèÿòà ïðåç ìàé.

Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ

Â ñúñåäíà Ìàêåäîíèÿ ñúùî ïðåäïðèåìàò ïîäîáåí íà ãðúöêèÿ ïîäõîä. Âëàñòèòå ïðèåõà ñòðîãè ìåðêè çà îãðàíè÷àâàíå íà äâèæåíèåòî ïî âðåìå íà ïðàçíèöèòå.

Çàáðàíàòà òàì çàïî÷âà îùå ïî-ðàíî - îò 17 àïðèë â 16 ÷àñà è ùå ïðîäúëæè äî 21 àïðèë âòîðíèê â ïåò ÷àñà ñóòðèíòà.

Ñúùî òàêà áå ïðèåòî è ïðåäëîæåíèåòî íà Ãëàâíèÿ êîîðäèíàöèîíåí êðèçèñåí ùàá îò ÷åòâúðòúê äî âòîðíèê äà ñå çàáðàíè äâèæåíèåòî è ñúáèðàíåòî íà ãðóïè, ò. å. äà ñå çàòâîðÿò âñè÷êè ïàðêîâå, ìåñòà çà èçëåòè, ìåñòàòà çà ïî÷èâêà â íàöèîíàëíèòå ïàðêîâå è ãîðè è âèëíèòå çîíè ïî âðåìå íà ïðåäñòîÿùèÿ ïðàçíèê.

 

Ðóìúíèÿ

Öúðêîâíèòå âëàñòè â Ðóìúíèÿ îòìåíèõà ïîêëîíåíèåòî çà Öâåòíèöà è ðåøèõà, ÷å ëèòóðãèÿòà çà Âúçêðåñåíèå Õðèñòîòî ùå áúäå îòñëóæåíà áåç ìèðÿíè.

Èçïîâåäè è ïðè÷åñòÿâàíèÿ ùå ìîãàò äà ñå èçâúðøâàò êàêòî äîñåãà, ñàìî â äîìàøíè óñëîâèÿ. Ïðè âëèçàíå â æèëèùåòî íà âÿðâàùèÿ ñâåùåíèêúò ùå èçïîëçâà êàëöóíè çà åäíîêðàòíà óïîòðåáà è ñàíèòàðíà ìàñêà, ùå èçìèå ðúöåòå ñè ñúñ ñàïóí è ùå ãè äåçèíôåêöèðà, è ùå èçïîëçâà ñàìî ïðåäìåòè, êîèòî ïðåäè è ñëåä òîâà ñå äåçèíôåêöèðàò, ïîñî÷âà Ñâåòèÿò ñèíîä.

Îáðåäíèÿò õëÿá çà Âåëèêäåí ùå áúäå áëàãîñëîâåí íà Âåëèêè ÷åòâúðòúê è ùå áúäå îïàêîâàí â îòäåëíè ïàêåòè, êîèòî ùå áúäàò ðàçäàâàíè â ïåòúê è ñúáîòà áåçïëàòíî íà âÿðâàùèòå â ñïåöèàëíî óñòðîåíè çà öåëòà ìåñòà èçâúí öúðêâèòå. Îáñëóæâàùèÿò ïåðñîíàë ùå íîñè çàùèòíè ìàñêè è ðúêàâèöè.

Ëèòóðãèèòå íà Âåëèêè ïåòúê è çà Âúçêðåñåíèå Õðèñòîâî ùå áúäàò îòñëóæåíè îò öúðêîâíèòå ñëóæèòåëè áåç ïðèñúñòâèå íà âÿðâàùè.

Â ïîëóíîù, êîãàòî áèÿò êàìáàíèòå íà âñè÷êè öúðêâè, âÿðâàùèòå ñúñ çàïàëåíè ñâåùè ìîãàò äà èçëÿçàò íà áàëêîíèòå è ïðîçîðöèòå è äà ñå ïîçäðàâÿò ñ "Õðèñòîñ âîñêðåñå" è "Âîèñòèíà âîñêðåñå" îò äèñòàíöèÿ ìèíèìóì äâà ìåòðà.

Áëàãîäàòíèÿò îãúí ùå ïðèñòèãíå â Ðóìúíèÿ îò Åðóñàëèì íà 18 àïðèë è ùå áúäå ðàçïðåäåëåí ñðåä äåëåãàòèòå íà åïàðõèèòå íà ìåæäóíàðîäíîòî ëåòèùå Îòîïåíè.

Äåëåãàòèòå ùå íîñÿò çàùèòíè ìàñêè è ðúêàâèöè è ùå ñïàçâàò ñîöèàëíà äèñòàíöèÿ, ïîñî÷âà îùå Ñâåòèÿò ñèíîä íà Ðóìúíñêàòà ïðàâîñëàâíà öúðêâà.

Êàê ùå å ó íàñ?

Íà èçìèíàëàòà Öâåòíèöà ìíîãî ìèðÿíè ñïàçèõà ïðèçèâèòå íà âëàñòèòå äà îñòàíàò ó äîìà è íÿìàøå îïàøêè ïðåä öúðêâèòå. Òàçè ãîäèíà Áúëãàðñêàòà ïðàâîñëàâíà öúðêâà ðåøè äà íå ðàçäàâà âúðáà íà Öâåòíèöà, èìåííî çà äà íÿìà ñòðóïâàíå íà õîðà.

Âúïðåêè òîâà â íÿêîè õðàìîâå â ñòðàíàòà è Ñîôèÿ èìàøå íÿêîè íàðóøåíèÿ, êàòî íàïðèìåð ïðèåìàíåòî íà ïðè÷àñòèå ñ åäíà è ñúùà ëúæè÷êà.

Çà ïðåäñòîÿùèòå ïðàçíèöè îò öúðêâàòà îáà÷å ïðåäïðèåìàò îùå ìåðêè. Çà äà íÿìà ñòðóïâàíå â õðàìîâåòå, ìèðÿíèòå ùå ÷àêàò íàâúí, íà ðàçñòîÿíèå åäèí îò äðóã.

Íà Âåëèêè Ïåòúê, ñëåä èçíàñÿíåòî íà ñâåòàòà Ïëàùàíèöà è ïîñòàâÿíåòî é â ñðåäàòà íà õðàìà çà ïîêëîíåíèå, ùå áúäå ïîêðèòà ñ íàéëîíîâî èëè PVC ïîêðèâàëî, êàòî ñëåä âñåêè áîãîìîëåö ùå ñå ïî÷èñòâà ñ äåçèíôåêòàíò.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1559
14.04.2020 »
14.04.2020 »
14.04.2020 »
14.04.2020 »
14.04.2020 »
14.04.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/260 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Çàùîòî "Ãîñïîä å áúëãàðèí", àìà ùå ãè âèäèì ñëåä 2 ñåäìèöè ðŸ˜ž
-1
 
 
È ùå âè ïëàòèì öåíàòà, (äàíî íå ñúì ïðàâ)
+1
 
 
Âÿðàòà íè å çàïàçèëà ïðåç âåêîâåòå!!!×åòåòå è ðàçáåðåòå êàêâî å åïèäåìèÿ è ïàíäåìèÿ,âîåííî è èçâúíðåäíî ïîëîæåíè,ïúê íèå â Áúëãàðèÿ 30 ãîäèíè ñìå â èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå!!!Ïîçäðàâè!!!
0
 
 
Íàëè òðÿáâà äà ñå èçïúëíè ïðîãíîçàòà çà áóì îêîëî è ñëåä Âåëèê äåí çà äà ìîæå äà íè çàòâîðÿò äî 13 þíè è ïîñëå äà ãëåäàìå êúäå ñ*ð*ò ãëàäíè...À â ñúùîòî âðåìå äà ñå óñâîÿò åäíè ìèëèÿðäè îò øåïà àë÷íè áåçãðúáíà÷íè óïðàâëÿâàùè è òåõíèòå ïîääðúæíèöè....
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àïðèë 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Èçâúíðåäíî: Îãðîìåí ïîæàð áóøóâà â ìàãàçèí "Çîðà" â "Èçãðåâ"! Õâúð÷àò ïîæàðíè!
ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
Æåñòîê ïîáîé ïîãóáè âàðíåíêà, âëÿçëà â áîëíèöà ñúñ ñúìíåíèÿ çà êîðîíàâ
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: