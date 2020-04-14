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|Åäèíñòâåíî Áúëãàðèÿ îò ñâîèòå ñúñåäè íå å çàáðàíèëà äîñòúïà äî öúðêâèòå
Ãúðöèÿ
Â Ãúðöèÿ Ñâåòèÿ ñèíîä íà Ãðúöêàòà ïðàâîñëàâíà öúðêâà îáÿâè îùå â íà÷àëîòî íà ìåñåöà, ÷å öúðêâèòå ùå îñòàíàò çàòâîðåíè ïî âðåìå íà ñâåòèòå ïðàçíèöè.
Ãðúöêàòà öúðêâà ïðèêàíè âÿðâàùèòå äà ñå ìîëÿò ó äîìà è óâåðè, ÷å "ùå èçëú÷è Ñâåòàòà ëèòóðãèÿ ñúñ ñðåäñòâàòà íà íîâèòå òåõíîëîãèè".
Òàçè ñåäìèöà ïúê ãðúöêîòî ïðàâèòåëñòâî çàÿâè, ÷å îáìèñëÿ äà çàáðàíè íàïúëíî äâèæåíèåòî íà ëè÷íè àâòîìîáèëè â íàâå÷åðèåòî íà Âåëèêäåí è íà ñàìîòî Âúçêðåñåíèå, çà äà îñèãóðè ñòðèêòíîòî ñïàçâàíå íà îãðàíè÷èòåëíèòå ìåðêè ñðåùó ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà â êðèòè÷íèÿ ìîìåíò.
Àêî â êðàéíà ñìåòêà ìÿðêàòà áúäå ïðèåòà, òÿ ùå áúäå ïðèëîæåíà îò 20 ÷àñà âå÷åðòà íà Âåëèêà ñúáîòà, êîãàòî çàòâàðÿò ìàãàçèíèòå.
Âëàñòèòå â Àòèíà ñå ïðèòåñíÿâàò, ÷å ìàêàð è öúðêâèòå äà ñà çàòâîðåíè, ìíîãî õîðà ùå ïðåäïðèåìàò ïúòóâàíèÿ, çà äà ñå ñúáåðàò ñúñ ñåìåéñòâàòà è ïðèÿòåëèòå ñè.
Ïðàâèòåëñòâîòî ðàçáèðà óìîðàòà íà ãðàæäàíèòå è àêî òàçè ìÿðêà áúäå ïðèåòà, òÿ ùå áúäå ïîñëåäíàòà ïðåäè ïîñòåïåííîòî ðàçõëàáâàíå íà îãðàíè÷åíèÿòà ïðåç ìàé.
Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ
Â ñúñåäíà Ìàêåäîíèÿ ñúùî ïðåäïðèåìàò ïîäîáåí íà ãðúöêèÿ ïîäõîä. Âëàñòèòå ïðèåõà ñòðîãè ìåðêè çà îãðàíè÷àâàíå íà äâèæåíèåòî ïî âðåìå íà ïðàçíèöèòå.
Çàáðàíàòà òàì çàïî÷âà îùå ïî-ðàíî - îò 17 àïðèë â 16 ÷àñà è ùå ïðîäúëæè äî 21 àïðèë âòîðíèê â ïåò ÷àñà ñóòðèíòà.
Ñúùî òàêà áå ïðèåòî è ïðåäëîæåíèåòî íà Ãëàâíèÿ êîîðäèíàöèîíåí êðèçèñåí ùàá îò ÷åòâúðòúê äî âòîðíèê äà ñå çàáðàíè äâèæåíèåòî è ñúáèðàíåòî íà ãðóïè, ò. å. äà ñå çàòâîðÿò âñè÷êè ïàðêîâå, ìåñòà çà èçëåòè, ìåñòàòà çà ïî÷èâêà â íàöèîíàëíèòå ïàðêîâå è ãîðè è âèëíèòå çîíè ïî âðåìå íà ïðåäñòîÿùèÿ ïðàçíèê.
Ðóìúíèÿ
Öúðêîâíèòå âëàñòè â Ðóìúíèÿ îòìåíèõà ïîêëîíåíèåòî çà Öâåòíèöà è ðåøèõà, ÷å ëèòóðãèÿòà çà Âúçêðåñåíèå Õðèñòîòî ùå áúäå îòñëóæåíà áåç ìèðÿíè.
Èçïîâåäè è ïðè÷åñòÿâàíèÿ ùå ìîãàò äà ñå èçâúðøâàò êàêòî äîñåãà, ñàìî â äîìàøíè óñëîâèÿ. Ïðè âëèçàíå â æèëèùåòî íà âÿðâàùèÿ ñâåùåíèêúò ùå èçïîëçâà êàëöóíè çà åäíîêðàòíà óïîòðåáà è ñàíèòàðíà ìàñêà, ùå èçìèå ðúöåòå ñè ñúñ ñàïóí è ùå ãè äåçèíôåêöèðà, è ùå èçïîëçâà ñàìî ïðåäìåòè, êîèòî ïðåäè è ñëåä òîâà ñå äåçèíôåêöèðàò, ïîñî÷âà Ñâåòèÿò ñèíîä.
Îáðåäíèÿò õëÿá çà Âåëèêäåí ùå áúäå áëàãîñëîâåí íà Âåëèêè ÷åòâúðòúê è ùå áúäå îïàêîâàí â îòäåëíè ïàêåòè, êîèòî ùå áúäàò ðàçäàâàíè â ïåòúê è ñúáîòà áåçïëàòíî íà âÿðâàùèòå â ñïåöèàëíî óñòðîåíè çà öåëòà ìåñòà èçâúí öúðêâèòå. Îáñëóæâàùèÿò ïåðñîíàë ùå íîñè çàùèòíè ìàñêè è ðúêàâèöè.
Ëèòóðãèèòå íà Âåëèêè ïåòúê è çà Âúçêðåñåíèå Õðèñòîâî ùå áúäàò îòñëóæåíè îò öúðêîâíèòå ñëóæèòåëè áåç ïðèñúñòâèå íà âÿðâàùè.
Â ïîëóíîù, êîãàòî áèÿò êàìáàíèòå íà âñè÷êè öúðêâè, âÿðâàùèòå ñúñ çàïàëåíè ñâåùè ìîãàò äà èçëÿçàò íà áàëêîíèòå è ïðîçîðöèòå è äà ñå ïîçäðàâÿò ñ "Õðèñòîñ âîñêðåñå" è "Âîèñòèíà âîñêðåñå" îò äèñòàíöèÿ ìèíèìóì äâà ìåòðà.
Áëàãîäàòíèÿò îãúí ùå ïðèñòèãíå â Ðóìúíèÿ îò Åðóñàëèì íà 18 àïðèë è ùå áúäå ðàçïðåäåëåí ñðåä äåëåãàòèòå íà åïàðõèèòå íà ìåæäóíàðîäíîòî ëåòèùå Îòîïåíè.
Äåëåãàòèòå ùå íîñÿò çàùèòíè ìàñêè è ðúêàâèöè è ùå ñïàçâàò ñîöèàëíà äèñòàíöèÿ, ïîñî÷âà îùå Ñâåòèÿò ñèíîä íà Ðóìúíñêàòà ïðàâîñëàâíà öúðêâà.
Êàê ùå å ó íàñ?
Íà èçìèíàëàòà Öâåòíèöà ìíîãî ìèðÿíè ñïàçèõà ïðèçèâèòå íà âëàñòèòå äà îñòàíàò ó äîìà è íÿìàøå îïàøêè ïðåä öúðêâèòå. Òàçè ãîäèíà Áúëãàðñêàòà ïðàâîñëàâíà öúðêâà ðåøè äà íå ðàçäàâà âúðáà íà Öâåòíèöà, èìåííî çà äà íÿìà ñòðóïâàíå íà õîðà.
Âúïðåêè òîâà â íÿêîè õðàìîâå â ñòðàíàòà è Ñîôèÿ èìàøå íÿêîè íàðóøåíèÿ, êàòî íàïðèìåð ïðèåìàíåòî íà ïðè÷àñòèå ñ åäíà è ñúùà ëúæè÷êà.
Çà ïðåäñòîÿùèòå ïðàçíèöè îò öúðêâàòà îáà÷å ïðåäïðèåìàò îùå ìåðêè. Çà äà íÿìà ñòðóïâàíå â õðàìîâåòå, ìèðÿíèòå ùå ÷àêàò íàâúí, íà ðàçñòîÿíèå åäèí îò äðóã.
Íà Âåëèêè Ïåòúê, ñëåä èçíàñÿíåòî íà ñâåòàòà Ïëàùàíèöà è ïîñòàâÿíåòî é â ñðåäàòà íà õðàìà çà ïîêëîíåíèå, ùå áúäå ïîêðèòà ñ íàéëîíîâî èëè PVC ïîêðèâàëî, êàòî ñëåä âñåêè áîãîìîëåö ùå ñå ïî÷èñòâà ñ äåçèíôåêòàíò.
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Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 23 ìèí.
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íà 14.04.2020 ã.
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