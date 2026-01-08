Една част от пенсионерите останаха без плащане. НОИ обеща парите до 20 януари
Причината за забавянето е промяната в размера на минималната заплата, което изисква технологично време за изчисляване и превалутиране.
По закон не може да се налага запор върху пенсии и възнаграждения за труд до размера на една минимална заплата.
Венко Велков е бивш военен. Всеки месец получава пенсията си редовно – до вчера.
"Отивам да си получавам пенсия на пощата, но пенсия за мен няма. Чакам два часа, пенсията я няма. Касиерката ми каза – отивате в НОИ“, разказва Велков.
От НОИ потвърдиха за bTV, че забавянето на пенсиите е за хората, които имат запор, ако са заявили промяна в начина на плащане, или не са подали специална декларация.
Те ще получат парите си до 20 януари, а Велко Венков остава без средства дотогава.
След излъчването на репортажа с екипа на медията се свързаха хора от Пловдив и София, които поискаха контакт с възрастния мъж, за да му помогнат с разходите за храна, лекарства и сметките този месец.
