Пенсионерите, които имат запор върху пенсиите, останаха без плащания. Възрастните хора ще получат пари най-късно до 20 януари, увериха от Националния осигурителен институт (НОИ).Причината за забавянето е промяната в размера на минималната заплата, което изисква технологично време за изчисляване и превалутиране.По закон не може да се налага запор върху пенсии и възнаграждения за труд до размера на една минимална заплата.Венко Велков е бивш военен. Всеки месец получава пенсията си редовно – до вчера."Отивам да си получавам пенсия на пощата, но пенсия за мен няма. Чакам два часа, пенсията я няма. Касиерката ми каза – отивате в НОИ“, разказва Велков.От НОИ потвърдиха за bTV, че забавянето на пенсиите е за хората, които имат запор, ако са заявили промяна в начина на плащане, или не са подали специална декларация.Те ще получат парите си до 20 януари, а Велко Венков остава без средства дотогава.След излъчването на репортажа с екипа на медията се свързаха хора от Пловдив и София, които поискаха контакт с възрастния мъж, за да му помогнат с разходите за храна, лекарства и сметките този месец.