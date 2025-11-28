Една от нискотарифните авиокомпании предупреди за проблеми с някои от полетите през уикенда
В резултат на това, някои полети на авиокомпанията през уикенда могат да бъдат засегнати, съобщиха от авиокомпанията. Пътниците, които са резервирали билетите си директно през уебсайта на Wizz Air или чрез мобилното приложение на авиокомпанията, ще бъдат уведомени за всякакви промени в разписанието.
Безопасността на нашите клиенти, екипаж и самолети винаги е нашият най-голям приоритет и водещ принцип. Извиняваме се за всяко неудобство, причинено от обстоятелства извън нашия пряк контрол.
