Една от версиите за нападението над кмета на Бистрица е заради сигналите му за нерегламентирано сметище
Припомняме, че на кадри от охранителни камери се вижда как двама маскирани мъже пристигат с мотор пред къщата на Самуил Попов, спират пред имота, разливат запалителна течност от туби и я палят. След това бързо напускат мястото. По това време в къщата са били кметът и негови близки. За щастие, при посегателството няма пострадали хора, но са нанесени сериозни материални щети. Палежът е извършен, месеци след като маскирани с бухалки нахлуха в кметството, предава NOVA.
"Не знам кои са задържаните, надявам се част от тях да се извършителите. Възможно е сигналът ми за сметището да е от една причините, защото явно прекъсвам нечии интереси. Това се случва от 2008 година - тогава е започнало насипването на земни маси. Може да се образува свлачище и да стане същата трагедия като в "Елените". Подавал съм сигнали. Първият е от 2019-2020 г. Тогава бяха съставени актове за нерегламентирано изхвърляне на строителни материали. Но има недосегаеми юридически и физически лица. Два акта съм занесъл за връчване на Атанас Илков и един - на Даниел Митов. Те обаче останаха невръчени. След това се получиха три нови за същото юридическо лице и този път ги занесох на министър-председателя, за да ги даде на вътрешния министър. Ако тези актове бяха връчени, глобите щяха да имат възпиращ ефект, защото са много големи. Предполагам, че става въпрос за много строителни фирми, които изсипват материалите си незаконно", обясни Попов.
Още по темата
Още от категорията
/
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
16.02
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев
16.02
МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
16.02
Миролюба Бенатова: Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си? Защо единият от тримата има две входни рани?
16.02
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
16.02
PR експерт: Служебният премиер трябва да отнеме незабавно лиценза на училището, свързано с Калушев
16.02
Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана
15.02
Борислав Сандов за "Петрохан": Публичният ми образ е сринат, макар и да нямам пряка връзка с този криминален случай
15.02
Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петрохан – Околчица", е подражание на будистки практики
14.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.