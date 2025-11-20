Wizz Air днес обяви старта на нов директен маршрут от София до Римини (Италия). Полетите по новата линия започват на 31 март 2026 г. и ще се изпълняват три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота – през целия летен сезон. Билетите вече са в продажба и могат да бъдат закупени на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията на цени, започващи от 48,99* лв.Римини, разположен на красивото адриатическо крайбрежие, е една от най-популярните летни туристически дестинации в Италия. Известен с дългите си пясъчни плажове, превъзходната кухня и живописните старинни улички, градът предлага богато културно наследство и емблематични забележителности като Арката на Август, моста на Тиберий и историческия център, който пази духа на древен Рим. В близост до града се намира и Република Сан Марино – една от най-старите държави в света, лесно достъпна за еднодневни разходки. Римини е предпочитана дестинация както за семейни почивки, така и за млади пътешественици, които търсят комбинация от релакс и разнообразни развлечения.С новия маршрут до Римини компанията продължава да осигурява повече възможности за директни и достъпни международни пътувания за българските пътници, като по този начин авиокомпанията не само укрепва лидерската си позиция в Европа, но и стимулира туристическия обмен между България и Италия."Приветстваме новата линия на Wizz Air за лято 2026 г. до Римини, която е третата обявена дестинация на авиокомпанията за предстоящия сезон. Това продължаващо разрастване на мрежата отразява силното партньорство между летището в София и компанията, както и нашия общ ангажимент да предлагаме на пътниците по-голям избор и по-добра свързаност. Уникалната комбинация от култура, крайбрежие и гостоприемство прави Римини вълнуващ нов маршрут за българските пътници, а ние очакваме с нетърпение успешен сезон заедно“, коментира Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект – оператор на летище "Васил Левски“ – София."Радваме се да добавим Римини към мрежата си от България – дестинация, известна със своята уникална атмосфера, култура и отлични условия за отдих. Това е осмият нов маршрут, който въвеждаме от София през тази година. С всяко ново разширяване на нашите операции, ние подчертаваме стремежа си да осигурим на пътниците все по-богат избор от дестинации и максимално удобство за пътуване, запазвайки ангажимента си към достъпните цени и надеждното изпълнение на полетите“, сподели Анастасия Новак, мениджър "Корпоративна устойчивост и комуникации“ в Wizz Air.