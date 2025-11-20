Една от водещите авиокомпании у нас стартира нов маршрут от София до Римини
©
Римини, разположен на красивото адриатическо крайбрежие, е една от най-популярните летни туристически дестинации в Италия. Известен с дългите си пясъчни плажове, превъзходната кухня и живописните старинни улички, градът предлага богато културно наследство и емблематични забележителности като Арката на Август, моста на Тиберий и историческия център, който пази духа на древен Рим. В близост до града се намира и Република Сан Марино – една от най-старите държави в света, лесно достъпна за еднодневни разходки. Римини е предпочитана дестинация както за семейни почивки, така и за млади пътешественици, които търсят комбинация от релакс и разнообразни развлечения.
С новия маршрут до Римини компанията продължава да осигурява повече възможности за директни и достъпни международни пътувания за българските пътници, като по този начин авиокомпанията не само укрепва лидерската си позиция в Европа, но и стимулира туристическия обмен между България и Италия.
"Приветстваме новата линия на Wizz Air за лято 2026 г. до Римини, която е третата обявена дестинация на авиокомпанията за предстоящия сезон. Това продължаващо разрастване на мрежата отразява силното партньорство между летището в София и компанията, както и нашия общ ангажимент да предлагаме на пътниците по-голям избор и по-добра свързаност. Уникалната комбинация от култура, крайбрежие и гостоприемство прави Римини вълнуващ нов маршрут за българските пътници, а ние очакваме с нетърпение успешен сезон заедно“, коментира Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект – оператор на летище "Васил Левски“ – София.
"Радваме се да добавим Римини към мрежата си от България – дестинация, известна със своята уникална атмосфера, култура и отлични условия за отдих. Това е осмият нов маршрут, който въвеждаме от София през тази година. С всяко ново разширяване на нашите операции, ние подчертаваме стремежа си да осигурим на пътниците все по-богат избор от дестинации и максимално удобство за пътуване, запазвайки ангажимента си към достъпните цени и надеждното изпълнение на полетите“, сподели Анастасия Новак, мениджър "Корпоративна устойчивост и комуникации“ в Wizz Air.
Още от категорията
/
12,2% от материалите, използвани в ЕС, са от рециклирани такива. България е доста назад в класацията
11:29
Проф. Каламарис: Гърция въвежда дигитални инструменти за защита на непълнолетните от алкохол, тютюневи и вейп продукти
10:14
Явор Божанков за президента Радев: Какъв русофил трябва да си, колко голям популист, какъв човек, за да направиш това?
19.11
ИПИ представи алтернативния си бюджет: Близо 100 хил. по-малко наети в публичния сектор и по-малко разходи за следващите три години
19.11
Лена Бориславова за Слави Трифонов: Той и песен написа преди време! Осъдих го за нея на първа инстанция
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.