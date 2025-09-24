Новини
Едва 37% от месото, което консумираме, е българско
14:56
Все по-малко селскостопански животни се отглеждат не само у нас, но и в целия Европейски съюз. За последната една година е намалял броя на абсолютно всички видове животни, като някои от тях са се стопили с дори над 14%.  А у нас през изминалата година сметките показват, че над 60% от месото, което сме консумирали, не е било българско. 

Броят на нито един вид от най-разпространените селскостопански животни не е отбелязал ръст през изминалата година, като дори не е успял да се запази същият. От земеделското министерство най-сериозен спад отчитат при козите. Тези животни се отглеждат все по-малко в България и броя им вече е под 150 хиляди. С 5% по-малко са станали овцете.

Те още са над 1 милион, но се доближават все повече до това число. Въпреки това, страната ни продължава да е сред първите 10 държави в Европейския съюз по брой на отглеждани овце, съобщава NOVA. Следващите най-разпространени животни у нас, са свинете – 700 хиляди, а малко над половин милион пък, са говедата. Биволите продължават да бъдат най-редките животни и вече са под 20 хиляди бройки.

Отглеждаме ги предимно в Северозапада. Една трета от тях са именно там. Разпространението на различните селскостопански животни из страната е сравнително равномерно, защото в Югоизточна България пък отглеждаме една трета от свинете, а една трета от говедата обитават Южния централен район. Най-много овце има отново там, а кози – в Югозападна България.

Въпреки намалелия брой на животни сме произвели над 7% повече месо в рамките на година. Една четвърт от него е добито в Североизточна България. Всичките произведени 116 тона червено месо обаче са недостатъчни да задоволят потреблението у нас, което според Министерството на земеделието за същия период от време, е двойно по-голямо. Всъщност, като приспаднем и износа, който реализираме, става ясно че едва 37% от месото, което консумираме, е българско. Иначе, родното производство се състои предимно от свинско – 75%, следва произведеното телешко и говеждо – 16%. Агнешкото е едва 7.

В останалата част от Европейския съюз животните също намаляват. По данни на "Евростат" във все по-непопулярни за отглеждане навсякъде се превръщат козите. Със спад от над 16% за последните 10 години, общия им брой днес във всички държави членки взети заедно вече трудно достига 10 милиона. С по 8-9% са се стопили и останалите животни, за същия период от време. Най-многобройни, за разлика от България, където отглеждаме предимно овце, в Европа са свинете – над 130 милиона. Говедата са над 70, а овцете няма и 60. Въпреки това обаче спада при останалите през последната година е много по-плавен, отколкото у нас.

Държавата първенец по брой на селскостопанските животни е Испания, където се отглеждат една четвърт от свинете на целия Европейски съюз и почти толкова от овцете. Най-много кози – близо една трета от всички в общността, има в Гърция. А най-голям процент от говедата се отглеждат във Франция.






