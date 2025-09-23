Ekathimerini: Българите са двигател на бума на недвижимите имоти

© Българите са двигател на бума на недвижимите имоти в крайбрежните села в Кавала. В Офринио нарастващото търсене от купувачи от съседната държава е преобразило бреговата линия – и е предизвикало смесени чувства сред местните жители, пише Ekathimerini.



По думите на Мариана Борикова, която съуправлява една от най-известните агенции за недвижими имоти в района - интересът към покупката на ваканционни апартаменти е започнал преди около 10 години. "Непосредствено преди коронавируса беше лудост. Имоти се купуваха чрез видео разговори. Така осъществявахме продажбите. Търсенето стана толкова високо, че днес на практика няма останали готови за строеж парцели по крайбрежието на Офринио", подчертава тя.



Брокери и предприемачи в Кавала съобщават, че половината от клиентите им са българи, купувайки домове и парцели по цялата крайбрежна линия от Неа Перамос и Ираклица до Офринио.



Работещите в хотелиерството и туризма като цяло гледат положително на тенденцията. Много местни жители обаче се чувстват донякъде неспокойни, тъй като селата им са пълни с български туристи в продължение на пет месеца в годината, които вече са се превърнали в клиенти, съседи, а понякога дори и работодатели.



Рязък скок с цените



Рица Карагианиду, опитен архитект и инженер, се опитва да претегли положителните и отрицателните страни. Рязкото увеличение на търсенето от българите беше един от основните фактори, които повишиха продажните цени, правейки наличните парцели все по-оскъдни. Както тя отбелязва, във вече развитите туристически райони като Неа Перамос цените са се удвоили. Още по-драматично е покачването в селища като Тузла, където през последното десетилетие цените далеч надминаха очакванията: от 900 евро на квадратен метър средната продажна цена на имоти скочи до 2500 евро на квадратен метър.



Според Карагианиду, в началото много купувачи са идвали с "черни пари:, но в днешно време повечето двойки или използват спестяванията си, или теглят заеми.



Тази възходяща тенденция е засегнала и гърците, които са се надявали да купят жилища в района на първоначално по-достъпни цени, като същевременно е увеличила разходите за наеми.