Екипажът на танкера край Ахтопол не иска да бъде евакуиран, разполагат с храна и вода за няколко дни
Екипажът на кораба не иска да бъде евакуиран, а плавателният съд да бъде провлачен в безопасна зона.
Към момента операция по провлачване не може да бъде осъществена поради метеорологичните условия - вятърът достига над 15 м/сек, а височината на вълните е 4–5 бала.
Ситуацията се следи постоянно от ИА "Морска администрация“, ГД "Гранична полиция“, Военноморските сили и местните власти. Катер на ГД “Гранична полиция" е тръгнал тази сутрин към плавателния съд, но неблагоприятните метеорологични условия не са позволили достигането му. ГД "Гранична полиция" извършва постоянно наблюдение с термовизионни камери на плавателния съд.
Българските власти остават в готовност и операцията ще бъде извършена при първа възможност.
Предстои да бъдат изяснени причините за навлизането на кораба в териториалните води на България.
