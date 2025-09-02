Екипи на ВиК дружествата в Пловдив и Русе са мобилизирани в Плевен

© Екипи на ВиК дружествата в Пловдив и Русе се присъединяват към работата на "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен като една от незабавните мерки за справяне с кризата с безводието в област Плевен.



Специалистите съвместно набелязват приоритетни мерки и изготвят график за стартиране на необходимите дейности за възстановяване на водоснабдяването. Те се обединиха около необходимостта от стартиране на дейности по обследване със специализирана техника в индустриални зони на града, където има водопроводи с големи диаметри и малко на брой водопроводни отклонения, както и мобилизиране на служители в трайно необитавани обекти, с висока вероятност на течове.



При всеки установен случай на нерегламентирано ползване на вода от водопроводната система, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Плевен, ще се действа безкомпромисно.



Предстои изготвяне на карта с набелязаните участъци и стартиране на работните процеси. По време на дейностите екипите ще работят и по обследване за инфилтрация на канализационните шахти в града.