Манол Генов по повод приключилите проверки на ведомството по Черноморието. По думите му не са открити съгласувателни процедури с РИОСВ и Басейнова дирекция за строителните дейности в речното корито.
"Апокалипсисът, който се случи в Елените, е следствие на няколко комплексни причини – силни дъждове, неоразмерена инфраструктура и антропогенен фактор, тоест човешката дейност, която е нарушила природната среда", обясни министър Генов.
По думите му пред БНТ проверките на басейновите дирекции разкриват липси в кадастралните карти на водните обекти.
"Някои водни басейни и реки, които от години са пресъхнали, не са отразени. Ще намерим ресурси от оперативната програма, за да нанесем тези бели петна", посочи Генов.
Министърът уточни, че голяма част от проблемите се дължат на неправомерни строителни разрешения, издавани от общините без надлежно съгласуване с РИОСВ и басейновите дирекции.
"Когато допускаме компромиси с природата в урбанизираните територии, виждаме трагичните последствия", добави той.
Според Генов най-критични са урбанизираните зони като Свети Влас, Елените, Царево и Варна, където нарушенията са установени в около 27% от проверените участъци. Министърът увери, че проверки се извършват навсякъде, включително и по реките в София.
"Стремежът към печалба не трябва да рискува здравето и живота на хората. Това е недопустимо", заяви Генов и добави, че при необходимост ще бъдат премахнати незаконни сгради по Черноморието.
Министърът подчерта, че всички данни от проверките са публични и достъпни на сайта на министерството.
"Хората имат право на справедливост, особено когато става дума за загубата на човешки животи при бедствия, които можеха да бъдат предотвратени", допълни Манол Генов.
