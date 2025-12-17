Радостин Василев ритна в корема депутат от "ДПС - Ново начало". Това се случи преди минути.
Видимо двамата се караха за нещо, след което последва физически сблъсък.
Сцената се разигра по време на изказване на енергийния министър Жечо Станков, предаде репортер на ФОКУС.
Депутатът от "ДПС - Ново Начало" Гюнай Далоолу тръгва агресивно към председателят на МЕЧ Радостин Василев. От своя страна Василев го отблъсква с крак в корема. Напрежението ескалира, което довежда и втори удар - отново от страна на Василев към Далоолу с юмрук в брадичката.
Повече вижте във видеото.
Екшън в парламента! Радостин Василев ритна в корема депутат от "ДПС - Ново начало"!
©
Още по темата
/
КС допусна за разглеждане делата срещу отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на ДАР, ДАНС и ДАТО
16.12
Експерти: Агресивният език в Народното събрание не е спонтанен. Това е форма на политически маркетинг
14.12
Парламентарната група на ГЕРБ внесе искане за преустановяване на временната комисия за разследване на дейността на Джордж и Александър Сорос
05.12
Проф. Коларова за сблъсъка между Мирчев и Пеевски: Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна
03.12
Променят Закона за обществения транспорт по пример на Европа – единен електронен билет и мобилен портфейл
02.12
Петър Петров от ВМРО: По идея на Асен Василев държавата ще назначава партийни секретари в държавни фирми
29.11
"Възраждане" за избирането на шефовете на службите за сигурност: Това е нарушение на правилника
28.11
Още от категорията
/
Красимир Каракачанов: Предизборната кампания започна още с началото на консултациите при президента
16.12
Жечо Станков провери готови ли са електроразпределителните дружества за бърза реакция при лошо време, включително по празниците
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Какво е криела държавата за Ванга и защо го пуска сега?
23:05 / 16.12.2025
МОН: Задържаният директор, за камери в тоалетните, е проверяван п...
22:48 / 16.12.2025
Красимир Каракачанов: Предизборната кампания започна още с начало...
22:41 / 16.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.