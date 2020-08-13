Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Åêñêëóçèâíî: Áúëãàðèÿ ñå ãîòâè çà âðúùàíå íà ÊÏÏ-òàòà â îáëàñòíèòå ãðàäîâå!
Àâòîð: Ãåîðãè Êèðèëîâ 10:30 / 13.08.2020Êîìåíòàðè (75)219
©
ÊÏÏ-òàòà â îáëàñòíèòå ãðàäîâå ìîæå äà áúäàò âúðíàòè, íàó÷è åêñêëóçèâíî Plovdiv24.bg. Ñòðàíàòà íè ñúâñåì ñåðèîçíî ñå ïîäãîòâÿ çà ïîäîáíî ëîøî ðàçâèòèå íà ïàíäåìèÿòà, êàòî ñïîðåä åäèí îò âàðèàíòèòå òîâà ìîæå äà ñå ñëó÷è îùå íà 18-òè ñåïòåìâðè, àêî áðîÿò íà çàðàçåíèòå íàðàñíå çàñòðàøèòåëíî è èìà îïàñíîñò çäðàâíàòà íè ñèñòåìà äà íå èçäúðæè.

Äàòàòà íå å ñëó÷àéíî èçáðàíà, òúé êàòî çàðàäè ïðàçíè÷íèÿ âòîðíèê 22 ñåïòåìâðè ìíîãî ðàáîòåùè ùå ñè ïóñíàò ïî÷èâåí äåí çà ïîíåäåëíèê è ùå ñè íàïðàâÿò ÷åòèðèäíåâíà ìèíèâàêàíöèÿ.

Ïî èíôîðìàöèÿ íà Plovdiv24.bg çà íîâèòå ÊÏÏ-òà ñïåöèàëíî ñà ïîðú÷àíè íîâè ïðåãðàäíè ñúîðúæåíèÿ. Çà ðàçëèêà îò ïðåäèøíèÿ ïúò îáà÷å, êîãàòî ìåæäó 21 ìàðò è 6 ìàé áåøå îãðàíè÷åíî äâèæåíèåòî, íî ñàìî ñ ïúòíè êîíóñè è æèâè ïîëèöåéñêè ñèëè, ñåãà íà âõîäíî-èçõîäíèòå àðòåðèè íà ãîëåìèòå ãðàäîâå ùå áúäàò ìîíòèðàíè áàðèåðè.

Èçðàáîòâàíåòî íà ïðåãðàäèòå å ïîâåðåíî íà ÷óæäåñòðàííà ôèðìà è ïîðú÷êàòà çà âñè÷êè 200 ïðîïóñêàòåëíè ïóíêòà å ïðèêëþ÷åíà. Áàðèåðèòå ñå ñúõðàíÿâàò â ñêëàäîâå è ùå îñòàíàò òàì äî ïîñëåäíèÿ ìîìåíò ïðåäè ìîíòèðàíåòî.

Ïàðàëåëíî ñ òîâà å îðãàíèçèðàíà è äîñòàâêà íà æèëèùíè êîíòåéíåðè. Òå ïúê ùå ñå ïîñòàâÿò äî áàðèåðèòå è ùå ñå èçïîëçâàò îò ïîëèöàèòå òàì çà áèòîâè íóæäè - ìÿñòî çà ïðåîáëè÷àíå, êðàòêè ïî÷èâêè, ïîëçâàíå íà òîàëåòíà. 

Èíôîðìàöèÿòà çà âðúùàíåòî íà áåçïðåöåäåíòíèòå ìåðêè âå÷å ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñðåä îáùåñòâåíîñòòà. Plovdiv24.bg ïîòúðñè îôèöèàëåí êîìåíòàð îò èíñòèòóöèè, èìàùè îòíîøåíèå êúì îïàçâàíå æèâîòà è çäðàâåòî íà õîðàòà â óñëîâèÿòà íà ïàíäåìèÿ. Îôèöèàëíèòå ñëóæáè çàñåãà çàïàçâàò ëåäåíî ìúë÷àíèå.

Äèðåêòîðúò íà Îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ ñòàðøè êîìèñàð Éîðäàí Ðîãà÷åâ çàÿâè: "Êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò íèå îôèöèàëåí äîêóìåíò èëè óñòíî ðàçïîðåæäàíå íå ñìå ïîëó÷èëè. Àêî èìà íåùî, ùå áúäå îôèöèàëíî, íÿìà äà å ñêðèòî".




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3419
13.08.2020 »
13.08.2020 »
13.08.2020 »
13.08.2020 »
13.08.2020 »
13.08.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/570 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Ìîæå ïúê äà íè ïóñêàò ñðåùó îòðèöàòåëåí òåñò, íàëè è íîâè ëàáîðàòîðèè îòâàðÿò, íÿìà äà îòêàæàò äà íè âçåìàò ïàðè, àìà àç ìàé èäåÿ èì äàâàì, àêî íå ñà ñå ñåòèëè...
0
 
 
.....çíàì åäíè ïî- ïðåêè ÷åðíè ïúòèùà ðŸ¤«
-1
 
 
å òîãàâà âå÷å ùå èìà ïëàíèíè îò òðóïîâå - íà ãåðáàäæèè
0
 
 
àç ñúì ÇÀ Íåêà çàòâîðÿò äúðæàâàòà òÿ òúé è òúé íå ðàáîòè îñîáåííî ÎÁÑ Âàðíà èëè ïúê ÎÁÑ Âàðíà ðàáîòè ñàìî çà ÏÎ×ÅÒÍÈ ãðàæäàíè
-2
 
 
Øëàéôîâåòå ùå ñâúðøàò ðàáîòà, èìà è àêóìóëàòîðíè ðŸ˜‰
ïðåäè 1 ÷. è 29 ìèí.
-1
 
 
Ïðîòåñòèòå òðÿáâà äà áúäàò ñïðåíè è òîâà å åäèí îò íà÷èíèòå.
-2
 
 
È òîãàâà âè ãàðàíòèðàì ÷å ïðàâèòåëñòâîòî ùå ïàäíå...
-2
 
 
Òîâà å òåæêîòî ðåøåíèå, êîåòî ÷àêàõìå.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àâãóñò 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Ëÿòî 2020 ã.
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Èçáîðè çà ïðåäñåäàòåë íà ÁÑÏ
Âçðèâ â Áåéðóò
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: