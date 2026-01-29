По официални данни на Националната агенция за приходите близо 100 хиляди българи работят на повече от едно работно място, като имат декларирани трудови правоотношения. Според експерти обаче реалният брой на хората с втора и трета работа е значително по-голям, тъй като голяма част от допълнителната заетост остава в сивия сектор.Темата беше обсъдена в предаването "Социална мрежа“ по NOVA NEWS, където водещата разговаря с Георги Първанов от Българската конфедерация по заетостта, експерт по човешки ресурси и член на управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора. Според него официалната статистика отчита основно хората с втори трудов договор, но пропуска тези, които работят нерегламентирано. По негово мнение 100-те хиляди души по-скоро са хора, които работят на три места, а не само на две. "Очакванията са броят да е поне двоен, а според мен – дори троен“, коментира Първанов.Основната причина хората да търсят допълнителна заетост са ниските доходи, особено на фона на високата инфлация през последните години. Данни на Евростат показват, че около 12% от работещите попадат в категорията "работещи бедни“, докато по оценки на синдикатите този дял достига 24 на сто."Когато границата на работещата бедност е около 1500–1600 лева, в голям град с тези пари човек трудно може да оцелее – наем, сметки, храна. Това са хората, които най-често търсят втора и трета работа“, обясни Първанов.Най-често допълнителната заетост е в таксиметровите услуги, почасовото гледане на деца, частните уроци, както и в сферата на услугите. Много от тези дейности обаче не се декларират и остават извън полезрението на държавата.Работата на няколко места неминуемо се отразява както на служителите, така и на работодателите. "Хората не си доспиват, не са фокусирани, дават максимума си само на едно от работните места“, посочи Първанов.Той даде пример със самотна майка на две деца, която работи като сервитьор вечер и като оператор през деня. Натоварването в подобни случаи е изключително високо, а балансът между професионалния и личния живот – почти невъзможен. Тенденцията към работа на три места се засилва, особено след COVID кризата и годините на висока инфлация.По думите на експерта голяма част от вторичната заетост е в сивия сектор, тъй като действащото законодателство не предлага достатъчно гъвкавост. Формално за допълнителна работа е необходимо съгласието на основния работодател, което допълнително усложнява ситуацията.Все по-често се говори за т.нар. fractional work – гъвкави форми на заетост, при които човек работи легално на няколко места с частично работно време. Този модел е широко разпространен в държави като Нидерландия, Полша, Румъния и Северна Македония, но у нас все още трудно се прилага. "Бизнесът често предпочита да плаща в брой, вместо да минава през сложни административни процедури и да внася осигуровки“, обясни Първанов.Работата на второ място не е само български феномен. Средно около 5% от работещите в Европейския съюз имат допълнителна заетост, като в по-богатите държави този дял спада до 1–2 на сто. В страни с по-нисък стандарт процентът е значително по-висок.Претоварването води и до други тревожни тенденции – бърнаутът все по-често се определя като "новата световна пандемия“, а работохолизмът започва да се разглежда като сериозен здравословен проблем с дългосрочни последици.По време на разговора беше засегната и темата за изкуствения интелект и влиянието му върху пазара на труда. Според експерта AI вече води до съкращения в големи международни компании, но това не означава масово изчезване на професии."Както при появата на компютрите и социалните мрежи, ще има трансформация – ще изчезнат някои позиции, но ще се отворят много нови“, смята Първанов.