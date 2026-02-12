Експерт: Ако има насилие, това вече не е будизъм
Будистите вярват, че крайната цел в живота е да се постигне просветление.
След трагедията с шест трупа при Петрохан и Околчица на преден план излиза въпросът как една световна религия може да се изкриви и доведе до самоубийство и убийство.
"Лично съм имала досег до будизма, живяла съм известно време в Индия, битувала съм в това общество. Обвързването на будизма с окултизъм, мистицизъм, кристали, ритуали е много порочно и води до огромно напрежение в обществото. Трябва да сме малко по-смирени и да прочетем малко повече за тази религия", коментира експертът по тибетска медицина и култура Александра Алексиева.
Тя уточни, че това е официална религия в Бутан, Камбоджа, Мианмар и Шри Ланка. В много други държави преобладаващото население също изповядва будизъм.
Алексиева изтъкна, че будизмът не се различава от другите официални религии. Имат начин, по който те представят божествата, отбеляза тя пред Bulgaria ON AIR и в канала ни в Google News Showcase.
Какво показват откритите в хижата предмети и символи
Александра Алексиева сподели, че не е имала среща с писма и свитъци с червени печати, каквито са били открити в хижа "Петрохан".
Танките в будизма са аналог на нашите икони, стана ясно от думите на експерта.
Прокуратурата с нови разкрития за жертвите от хижа "Петрохан" и под връх Околчица
Рисунката на козел в хижата няма връзка с будизма и не би трябвало да се правят генерални изводи, на мнение е Алексиева.
Книгите от хижата тя определи като стандартна будистка литература, която помага на западния човек да разбере тази философска доктрина.
Какво проповядва будизмът
"Философията основно е насочена към развиване на състрадание и любов към всички живи същества. Човешкият живот в будизма е изключително ценен. В текстовете не се споменава за насилие под каквато и да е форма. В никакви будистки текстове не е упоменато самоубийство. В този живот трябва да трупаш заслуги, а всяка форма на насилие към човешко същество и животни те отдалечава към крайната цел. Това е най-мирната религия в света", разясни Алексиева.
"Означава "водач". Ламанизмът е част от тибетската култура и религия. Това, че някой е решил да си създаде свой път или да си сложи титла, няма общо с религията. В тибетския будизъм изборът на лама е много специфичен. Този човек не съществува извън тяхното общество и система", коментира експертът.
Самият Далай Лама беше казал, че с неговата кончина тази институция най-вероятно ще бъде прекъсната, даде пример Алексиева.
Тя добави, че хората опитват да внасят мистика в доктрината, но такава в религията няма.
"Във всяка една система уважението към учителя съществува, но самият Буда казва, че всяка негова дума трябва да бъде подлагана на съмнение. Да се вкарват думи в тази религия не е много адекватно", каза още Алексиева и допълни, че ламанизмът е част от тибетската култура.
В заключение тя подчерта, че будизмът учи единствено на безусловна любов и на това, че човешкият живот е изключително ценен. Ако има насилие, това вече не е будизъм.
