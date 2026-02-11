Експерт: Ако видим в едно разрешение, че то е издадено на дадена дата за 16 оръжия, това не значи, че се е случило в един ден
"Оръжията може да бъдат притежавани законно с поредица от заявления. В разрешителното обаче е записана датата, на която е издадено последното разрешение за последното оръжие. Ако видим в едно разрешение, че то е издадено на дадена дата за 16 оръжия, това не значи, че се е случило в един ден", обясни експертът.
Иванов каза, че за цългоцевните оръжия има две хипотези за използването им – за ловни или спортни цели, но и в двата случаи трябва да сте член или на ловна дружина, или на спортен клуб. За ловната дружинка – трябва да имате валиден билет за лов. За спортен клуб – трябва да сте член и да се включен с спортния календар, с доказателства, че всяка година участвате в състезанията и изстрелвате необходимите боеприпаси.
Иванов каза, че психотест се прави при всяко подновяване на разрешително за притежание на оръжие.
