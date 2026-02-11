Разрешително за оръжие у нас се издава според Закона за огнестрелните оръжия. Всеки един български гражданин, който иска да притежава такова, трябва да подаде заявление със съответните документи. Необходимо е да бъде направено психологическо изследване от експерт психолог, като съм убеден, че резултатите са реални. Въпросният психотест е класически личностен изпит, като след него се провежда беседа. След което се издава документ, който да послужи пред служба КОС. Това каза бившият зам.-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS."Оръжията може да бъдат притежавани законно с поредица от заявления. В разрешителното обаче е записана датата, на която е издадено последното разрешение за последното оръжие. Ако видим в едно разрешение, че то е издадено на дадена дата за 16 оръжия, това не значи, че се е случило в един ден", обясни експертът.Иванов каза, че за цългоцевните оръжия има две хипотези за използването им – за ловни или спортни цели, но и в двата случаи трябва да сте член или на ловна дружина, или на спортен клуб. За ловната дружинка – трябва да имате валиден билет за лов. За спортен клуб – трябва да сте член и да се включен с спортния календар, с доказателства, че всяка година участвате в състезанията и изстрелвате необходимите боеприпаси.Иванов каза, че психотест се прави при всяко подновяване на разрешително за притежание на оръжие.