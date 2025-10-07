ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Експерт: Безспорно следва сближаване с Орбан и Фицо
Считаният за най-богат човек в Чехия и бивш премиер спечели с над 10% преднина пред досегашните управляващи. По думите му победата е била очаквана, но високата избирателна активност е безпрецедентна – 69%. Тя е резултат от мобилизацията на партията на Андрей Бабиш ANO. "Това е най-високият процент, постиган на избори от партия в страната от разделянето на Чехия и Словакия“, отбеляза Кючуков.
Друг важен елемент, който има пряко отражение върху бъдещите политики на Чехия, е, че двете най-екстремни партии получиха по-ниски резултати от очакваните. Крайната левица не влезе в парламента. "Това е важно, защото протестният вот предпочете да гласува умерено, а и сигурно – за очаквания победител ANO.“
Според него Андрей Бабиш няма да блокира санкции на Европейския съюз спрямо Русия, но ще се опита да намали финансовите ангажименти на страната за снабдяване на Украйна с оръжие в рамките на европейската програма за доставка на амуниции, където Чехия беше една от водещите страни.
Той не очаква промяна и в позицията на страната спрямо войната в Газа, където Чехия безусловно подкрепя Израел.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 94
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
16:00 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: