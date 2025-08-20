Новини
Експерт "Човешки ресурси": Това е изключително притеснителна тенденция
Автор: Ася Александрова 13:46
Функцията на "Човешки ресурси“ като отдел е да планира работната сила и да работи с хората на всяко ниво в системата. В днешно време все повече осъзнаваме необходимостта от планиране на бъдещите умения, тъй като средата се променя изключително бързо. Това каза експертът "Човешки ресурси" Десислава Антова в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова. 

В следващите пет години се очаква да настъпят големи трансформации в уменията, които трябва да притежаваме на пазара на труда, за да можем да отговорим на бързо навлизащите технологични промени, икономическата несигурност, демографските проблеми, заяви тя.

"Основен проблем в България е демографията и липсата на основни умения. Бизнесът и държавата трябва много сериозно да се замислят, защото има много сериозно разминаване на българския пазар между нуждите, уменията на служителите и това, което излиза на пазара на труда. Има много голяма разлика в очакванията на работодателя какви служители и какви специфични умения трябва да имат и това, което излиза от образователната ни система“, подчерта експертът по човешки ресурси.

Желанието за учене през целия живот и за кариерно израстване ще бъдат ключови в бъдеще, допълни тя.

Сред най-често срещаните грешки, които кандидатите за определена работна позиция допускат, е, това, че те отиват неподготвени за интервюто. "Първо, те кандидатстват масово и не запомнят организациите, в които са кандидатствали. Второ, идват и не знаят нищо за организацията, което е притеснително – не знаят къде отиват и защо отиват, защо искат да кандидатстват точно в тази организация“, поясни Десислава Антова.  

Тя цитира данни от изследване на "Галъп“, според които всеки четвърти служител отива на работа с нежелание. "Това е изключително притеснителна тенденция“, добави експертът.

Младите хора на пазара на труда тя определи като изключително будни и интересни. "Много мои колеги казват, че всъщност им създават много големи притеснения, тъй като те искат всичко бързо и веднага, на момента, а понякога не полагат достатъчно усилия за това. Но тук е и отговорността на самата организация – как въвежда хората си и как работи с тях. Техните очаквания са работата им да има смисъл, те искат да видят по-голямата картина и каква е тяхната роля. Това ги мотивира да работят с желание. Имат нужда от много екипна работа, от уважение, от приятелство. Прави ми впечатление, че младите препоръчват и се доверяват на препоръки на близки и приятели за предпочитане на компании, защото за тях е много важно именно това – тази стойност, която ще добавят към организацията, и организацията с каква стойност допринася на пазара. Тяхното внимание не може да бъде задържано на едно място, но тук е ролята на HR отдела, мениджърите и ръководителите в организациите – какво им осигуряват като работни предизвикателства, предвид тези техни особености“, допълни Десислава Антова.






