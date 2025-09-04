Новини
Експерт: Децата не функционират добре, ако не са се наспали
Автор: Екип Ruse24.bg 22:50
Сънят е жизненоважен за здравето и развитието на децата, но често те стават по-рано, отколкото им е нужно. Все повече изследвания показват, че по-късното начало на деня носи ползи – от по-добра концентрация в училище до по-стабилно емоционално състояние.

"Няма как да очакваме децата да функционират добре и да се чувстват добре, ако не са се наспали. Това е особено важно за първокласниците, защото те рязко сменят средата", каза консултантът по детски сън Мария Йонова.

По нейни думи често пъти сънят се пренебрегва. Тя обясни, че когато не се наспиваме, метаболизмът се забавя, затова и нашумява проблемът със затлъстяването при децата.

"Ако са недоспали, децата не са концентрирани, по-трудно запаметяват, а това се отразява и на поведението им - могат да имат невъздържано поведение или да са хиперактивни. Важно е да се набавя нужното количество сън. За учениците в начален етап е между 9 и 11 часа", добави тя.

"Проблемът не е само в колко часа стават децата, а и в колко се прибират у дома. Понякога те са принудени да са втора смята на училище и имат часове до 18:30 или 19:30 ч. От години апелираме децата да започват по-късно училище", коментира координаторът по програма "Образование и социално-емоционални умения" към Асоциация "Родители" Зорница Трифонова пред NOVA.

Тя е категорична, че трябва учебното време да бъде съобразено спрямо развитието и нуждите на децата, а не само според това колко време физически могат да останат в училище.






