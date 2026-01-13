Експерт: Двуцифрените темпове на растеж на заплатите остават в миналото
"През 2025 г. ръстът на доходите е бил между 12–13% спрямо 2024 г., но за настоящата година очаквам леко забавяне. Проучвания на водещи международни компании дори говорят за по-нисък ръст – около 6–7%“, заяви Първанов в предаването пред телевизия Bloomberg.
Според експерта въвеждането на единната европейска валута може да повиши инвестициите в страната и доверието към България, като допринесе за укротяване на инфлацията, която започна да се забавя в последните месеци на 2025 г. "С превалутирането вече има реалистично сравнение къде се намираме в рамките на ЕС. България все още е в дъното на класациите, но наваксва с бързи темпове“, допълни Първанов.
Трудовият пазар у нас става по-балансиран спрямо последните години. Наблюдава се леко увеличение на хората на пазара на труда и леко намаление на свободните позиции. Въпреки това глад за работници има почти във всички сектори. "От пролетта на 2025 г. търсенето на персонал се увеличава навсякъде“, обясни експертът.
Проблемът е, че между 120 и 150 хиляди безработни не отговарят на изискванията за приблизително същия брой свободни позиции. Първанов подчерта, че заплащането вече не е единственият фактор за привличане на кадри. Все по-важни са обучение, кариерно развитие, допълнителни придобивки, работна атмосфера и стилът на управление.
"Много българи, които се връщат от чужбина, са изненадани от разнообразието на допълнителни придобивки, които работодателите у нас предлагат. Важно е това да се афишира в обявите за работа и на кариерните събития, на които фирмите участват“, допълни Първанов.
През последните две години се наблюдава масово завръщане на българи от чужбина. Според Първанов през 2026 г. поне 40 000 души ще се върнат в страната, най-вече от Германия, Великобритания и Канада. Причините варират – носталгия, желание за близост със семейството и по-добър баланс между доходи и разходи.
"Тази тенденция не е характерна само за България. В Румъния също се наблюдава масово завръщане, което се дължи на по-малката разлика в доходите и проблеми със сигурността в страната“, добави експертът.
Интересът към България като дестинация за работа остава висок. През 2025 г. страната е привлякла около 50 000 работници от трети страни, спрямо 36 000 през 2024 г. и под 20 000 през 2023 г. Основните източници са бивши съветски републики от Централна Азия, но има засилен интерес и от Индия, Непал, Индонезия, Виетнам, както и по-екзотични дестинации като Северна Африка и Южна Америка.
Едно от големите предизвикателства остава бавната административна процедура за издаване на работни визи, която може да отнеме между 5 и 9 месеца. Недостатъчният капацитет на българските посолства и липсата на дипломатически представителства в държавите с висок интерес към трудовия пазар усложняват процеса допълнително.
