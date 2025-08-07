ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: Евровите банкноти имат свойството да сменят цвета на изображението и като погледнете трябва да виждате силуети
При акцията бяха арестувани трима души, които са се готвили да разпространят фалшиви евробанкноти с копюри от по 200 евро на обща стойност 10 хиляди евро.
От полицията обясниха, че към момента няма данни за организирана престъпна група, но също така предупредиха хората, че с влизането ни в еврозоната ще се увеличи броят на фалшивите евро у нас и особено възрастните, които по-често пазаруват в брой, трябва да бъдат много внимателни.
Дарин Костов, началникът на отдел "Икономическа полиция" – СДВР: "Тези хора според мен се готвят, когато влезе еврото, тогава да ги разпространяват или да закупуват нещо с тях. Пак казвам, старите хора са уязвими, количеството не е толкова голямо, за да правят някакви големи сделки. Там, където има плащане с кеш, може да има такива банкноти. Тези лица се намират на най-ниско ниво, те са част от веригата за разпространение."
Дарин Костов посъветва как да разпознаем фалшивото евро.
"Има едно правило - пипни, наклони и погледни, тоест когато пипате трябва да има релеф, който трябва да се усеща с пипане. Когато накланяш, евровите банкноти имат свойството да сменят цвета на изображението и като погледнете трябва да виждате силуети, които са в самата банкнота."
Единият от задържаните вчера се е занимавал и с фалшиви документи.
