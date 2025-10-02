Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Експерт: Хората трябва да са наясно с всички тези заплахи, свързани с дроновете, за да могат да им противодействат
Автор: Ася Александрова 19:01Коментари (0)62
© Фокус
Един от най-големите рискове, свързани с дроновете, се крие в това хората, които управляват въпросната технология, да не са достатъчно подготвени и да не знаят за всички аспекти от употребата им, да подценяват технологията и да не поставят безопасността на първо място. Това каза Антон Пулийски – експерт по дронове и съосновател на Обединено дрон общество, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

По думите му дроновете могат да бъдат силно уязвими на кибератаки в реални условия поради начина на комуникация между апарата и дистанционното управление в оператора. "Може да се заглуши сигнала, който дронът получава, и той да стане неуправляем. Може да се заглуши неговото управление, но и неговата GPS система. В този момент, дори да има автоматична система за връщане към точката, от която е излетял, когато не знае къде се намира, той не може да извърши това действие. Има възможност протоколите на дрона да бъдат прихванати и излъчени от друг източник и по този начин сме изправени пред хипотезата на "отвлечен“ дрон, като друг злонамерен извършител взема контрола върху него. Може излъчваният от дрона сигнал да бъде прихванат от трети лица, неупълномощени да виждат въпросните кадри. Дронът може да бъде разглеждан и като атакуващо средство, когато към него бъдат прикачени различни устройства за улавяне на сигнали и за подслушване“, изброи Антон Пулийски.

Хората трябва да са наясно с всички тези заплахи, свързани с дроновете, за да могат да им противодействат, допълни той. "Палитрата е много широка и се надяваме с нашите изследвания да подготвим правоприлагащите органи и хората, които се грижат за сигурността, да бъдат по-подготвени за такъв тип атаки“, заяви Пулийски.

Той коментира идеята за създаване на стена за защита от дронове по Източния фланг на НАТО. "100-процентова защита в сферата на сигурността се приема като непрофесионално изказване. За да бъде ефективна такава стена, трябва да бъде заложен един адаптивен механизъм. Дори нейната ефективност първоначално да не е висока, с времето тя ще се повишава“, обясни експертът по дронове.

Още по темата: общо новини по темата: 576
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
01.10.2025 »
предишна страница [ 1/96 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
15:07 / 01.10.2025
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
22:55 / 30.09.2025
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
12:52 / 30.09.2025
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
13:31 / 30.09.2025
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
10:39 / 30.09.2025
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
11:11 / 30.09.2025
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
07:45 / 30.09.2025
Актуални теми
Енергийна криза
България и Войната в Украйна
Първа лига сезон 2025/26
Катастрофи в България
Интеграцията на Западните Балкани в ЕС
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: