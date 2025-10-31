Eксперт: Когато има насилие между деца, това е симптом, че нещо се случва в семейството
"Семейството е ключово в развитието на децата. Когато има насилие между деца, това е симптом, че нещо се случва в семейството – има насилие или неправилни модели на поведение“, посочи Петков.
Той подчерта, че основното е децата да имат доверие в своите родители.
"В последните години децата растат без достатъчно родителско внимание. Това води до празнота в емоционалното им състояние и невъзможност да изградят правилен контакт с други хора“, допълни още Петков.
По думите му семейството е средата, в която родителите често осъзнават личния си провал, но някои трудно признават, че не се справят с възпитанието на своите деца.
Пламена Николова отбеляза, че в последните години се наблюдават силни форми на агресия сред учениците, породени от социалното напрежение и толерирането на физическото насилие у дома.
"Няма я и връзката родител–учител–дете, която е изключително важна за изграждането на доверие и взаимна подкрепа“, коментира тя.
И двамата експерти се обединиха около мнението, че е необходима по-активна подкрепа от професионални психолози в училищата, които да работят с деца, родители и учители за ранно откриване и превенция на агресивно поведение.
