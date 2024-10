Експерт: Масово започват да се търсят хора с професионална квалификация

© Bulgaria ON AIR Строителите излязоха начело, а учителите изместиха здравните работници в класацията на най-търсените професии. IT секторът остава най-добре платен.



"Причината строителите да излязат начело е, че секторите, при които традиционно имаше много голямо търсене на кадри, в момента са във фаза на охлаждане и при тях има значително намаляване на необходимостта от кадри. Докато при строителството има инерция от проекти, които са стартирани много на брой във времето и те трябва да бъдат завършени. В момента има забавяне на новите проекти, които предстоят да бъдат стартирани, очаква се и там да има охлаждане във времето", каза управителят на компания за наемане на персонал и представител на Българската конфедерация по заетостта Александър Георгиев.



Той подчерта, че наистина има сериозен недостиг на кадри в строителния сектор, а много от компаниите търсят решения в чужбина.



"За мен причината за намаляването на здравните работници е, че много от здравните заведения видяха, че няма вариант да намерят хора, които им трябват, и намаляват опитите да ги търсят. Те отново залагат на кадри от чужбина. При учителите това, което се забелязва, е, че увеличеното търсене е заради големия брой хора в предпенсионна възраст и заради пенсионна възраст, които трябва да бъдат заменени. Слава Богу, че бяха актуализирани заплатите на хората в сектора, защото иначе броят на отворените позиции щеше да е много по-сериозен", допълни Георгиев в ефира на Bulgaria ON AIR.



По думите му условията на труд са определящи.



"Много от хората избират къде да започнат работа на база на това в какъв тип проекти биха участвали и колко дългосрочна е перспективата там, както и какво е възнаграждението, което получават. В момента интересът, който има от страна на хората от пазара на труда към строителството, е основно в завишените ставки, които получават. Но и доходът, който в доста направления изпреварва този в IT сектора", поясни гостът.



Има значително търсене на шлосери, заварчици - хора, които имат професионална квалификация.



"При охлаждането на пазара работодателите стават по-малко гъвкави и започват повече да подбират хората, които са налични на пазара. Но все още търсенето е по-голямо от предлагането и се налага да бъдат адаптивни. Младите традиционно влизат с много високи изисквания и големи очаквания, които с течение на времето се охлаждат от реалността", подчерта Александър Георгиев.



Той е на мнение, че хората, които са напуснали България, трябва да бъдат стимулирани да се завърнат.