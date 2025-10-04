Експерт: Можем да поразяваме и сваляме дронове, но това не е ефективна стратегия

© България трябва да участва активно и да използва всяка възможност да усили отбранителните си способности, използвайки европейско финансиране, ноу-хау и технологии. Това би означавало и развитие на българската отбранителна индустрия и наука. Това каза Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва "Атлантик“ в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



По думите му в момента Европа няма ефективни средства за защита от атаки с дронове. "Можем да поразяваме и сваляме дронове, но съотношението от гледна точка на това, което изразходваме като ресурс, спрямо това, което сваляме като цена, е изключително диспропорционално. Очевидно това не е ефективна стратегия и не може да бъде използвано, ако мащабираме размера на заплахата“, коментира Иванов.



Към момента все още няма яснота как точно ще изглежда защитната стена от дронове, предложена от Европейската комисия. Той отбеляза, че идеята не е нова – още през пролетта балтийските страни са излезли с подобно предложение, което обаче не е получило подкрепа. "Предложението сега е да бъде изградена многослойна система за отбрана от дронове, която на първо място трябва да позволява тези дронове да бъдат откривани достатъчно рано, след това проследявани, прихващани и при нужда поразявани. За да можем да правим това, ще са ни необходими различни типове сензори, които да улавят, засичат и проследяват дроновете, както и системи за тяхното поразяване. Към момента това е концептуална идея, нямаме никакви конкретни технически характеристики, както и времеви срок“, обясни Ивайло Иванов.



Системата ще е отворена и ще бъде надграждана непрекъснато заради изключително бързото развитие на дрон технологиите, допълни той.



Амбициите на Европейската комисия са защитната стената от дронове, която ще обхваща територията от Балтийско до Черно море, да бъде изградена, поддържана и финансирана на общоевропейско ниво. Изграждането и обаче не трябва да оставя на заден план останалите приоритети на Европейския съюз, свързани с противовъздушната и противоракетната отбрана и с разработването на средства за поразяване в дълбочина на противникови цели, подчерта Иванов. "Имаме общо политическо съгласие, но по детайлите как точно ще изглежда като конфигурация или по времевия период има известни разминавания“, добави той.



В момента Европейската комисия има четири проекта, насочени към повишаване отбранителните способността на Европа, независимо от САЩ, отбеляза експертът. "Тези проекти са свързани с наблюдения на Източния фланг на НАТО. Тази концепция предвижда създаване на способности на Европейския съюз да засича извършване на хибридни атаки и нахлуване на дронове. Другото нещо е изграждане на европейски противовъздушен щит и европейски щит по отношение на технологии, разположени в космоса. И по отношение на Космоса, и по отношение на дроновете България има традиции – разработваме различни типове сензори, български предприятия участват в създаването и разполагането на сензори на различни спътници и в момента. Българската индустрия е достатъчно добре подготвена да намери ниши и да се включи. Още повече че се отварят и нови ниши, в които в момента няма някой, който да е по-напред. Всеки, който има амбицията, готов е да финансира и е достатъчно иновативен, може да се окаже в предните редици, независимо от това как е изглеждал технологично до момента“, заяви той и посочи Украйна като пример в това отношение.