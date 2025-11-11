С промените в Закона за образованието със сигурност ще има по-голям наплив за частни уроци в 4. клас заради приема в 5., а вероятно и за 7., и за 8. клас. Това каза д-р Тодор Тодоров – консултант към най-голямата борсова група в Европа, създател на гражданската група "Математика за всички деца“, внаГражданската група изпрати писмо до народните представители, в което настоява за нови и различни мерки за увеличаване на интереса на учениците към математика и резултатите им.С промените в закона се предвижда математическите гимназии да се трансформират в специализирани училища с автоматично запазване на местата от 5. до 12. клас. Това решение според Тодор Тодоров е свързано с финансирането на тези училища. "Мисля, че не е нужно да има прием 5.-12. клас. В последно време и самите гимназии са против този прием. Приемът 5.-12. клас ще доведе до дискриминация заради социалното неравенство и до демотивация за всички останали деца, ще създаде напрежение. Вероятно ще има голям корупционен натиск върху системата. Това е изкуствен монопол и ще има лоши последствия“, обясни той.Гражданска група "Математика за всички деца“ е настоявала и работила с МОН да бъдат обособени математически паралелки в 20 елитни училища в София. "Става въпрос за по една математическа паралелка в 5. и 8. клас, за да може да се адресира големият интерес към математика в прогимназията. Беше обещано това да се случи и в последния момент се оказа, че няма да се случи, че е невъзможно. Когато няма обяснение за тези неща, оправданието е, че системата не е готова“, коментира Тодор Тодоров.Той отбеляза, че резултатите от входното ниво за 6. клас показват, че съществува проблем с материала в 5. клас. "Заедно с проф. Кирил Банков внесохме предложение за промяна на учебната програма по математика в 3., 4. и 5. клас. В 4. клас липсва съдържание в програмата по математика. Искаме да има въведение към материала за 5. клас в материала за 4., за да могат децата по-лесно да преминат през тези трудности и да им остане повече време за упражнения в 5. клас. Математиката е последователна наука и когато детето изгуби нишката в 5. клас, няма никакви шансове по-нататък“, каза д-р Тодоров.По думите му Националното външно оценяване, което служи за прием след 7. клас, демотивира дори децата с математически наклонности. "Имаме спад от 85% на децата, които проявяват интерес към математическите състезания в рамките на 4. до 8. клас. Децата спират състезанията, за да могат да заучават стратегии“, посочи гостът.