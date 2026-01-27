Броени дни преди окончателния край на разплащанията в левове, темите за стабилността на банковата система и рекордната цена на златото коментираха пред NOVA News финансовите експерти Левон Хампарцумян и Макс Баклаян.Баклаян обясни, че към момента обменните бюра нямат право да обменят левове в евро заради наредба, според която те могат да търгуват само с "чуждестранна валута“."Нито левът, нито еврото се водят чуждестранна валута“, уточни той и добави, че има проверки за спазване на тази забрана. По думите му нормативната уредба е излязла със закъснение и е създала объркване в сектора.Хампарцумян определи ситуацията като нелогична, особено при положение че основната маса от левовете вече е конвертирана.Единният надзорен механизъм на Европейската централна банка планира тематичен стрес тест, при който всяка банка ще изгради собствен геополитически сценарий, съобразен с нейните специфични уязвимости.Според Левон Хампарцумян това се прави периодично, за да се предпази системата от големи проблеми.Финансистът обясни, че резултатите от подобни оценки обикновено не се оповестяват публично именно за да се избегне свръхреакция.Златото за първи път се търгува за над 5000 долара за унция. Макс Баклаян смята, че това е резултат от съчетание на геополитическа нестабилност и макроикономически фактори."Златото е и геополитически, и макроикономически хедж“, обясни той, като насочи вниманието към търговските войни, напрежението около Гренландия и разклащането на глобалния ред.Той подчерта, че основното търсене на злато идва не от дребните инвеститори, а от "големите играчи“ – централните банки."През последните пет години те купуват над 1000 тона злато годишно“, каза Баклаян, като посочи Китай, Русия и държави от Близкия изток.Според Хампарцумян златото е дългосрочна инвестиция и част от по-богато портфолио."Въвеждането на еврото не е причина за ръст на инфлацията, а по-скоро стабилизиращ фактор", каза Хампарцумян. Той посочи, че неевровите държави в региона отчитат по-високи нива на инфлация.Според него членството в еврозоната дава възможности, но не е автоматична гаранция за успех."Еврото дава шанс на тези, които могат да го използват“, обобщи финансистът.