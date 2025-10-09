Експерт: Някои българи инвестират по 200 евро, други инвестират милиони евро в злато, а среброто поскъпва по-бързо и от златото

© Bulgaria ON AIR Цената на златото достига нови исторически върхове. Все повече българи инвестират в благородния метал.



Причините за повишаващата се цена на златото



"Причините са няколко. Когато хората се тревожат, те търсят убежище. От векове това убежище е златото. Ако погледнем света от Космоса, вероятно е доста безсмислено да съхраняваме едни златни кюлчета в трезори, просто защото вярваме в тях. Те не ни носят икономически облаги. Но това доверие е по-голямо от всякога", коментира борсовият анализатор Димитър Георгиев пред Bulgaria ON AIR.



"Страха винаги го има. Той често е преекспониран. Ще се окаже, че войните приключват и няма да има глобална война", подчерта той.



Търсенето на злато от централните банки



Другата много силна причина, която движи цената нагоре, е търсенето от централните банки по света, изтъкна гостът.



Китай, Индия, Турция и други купуват злато като резерви и по този начин намаляват зависимостта от долара и еврото, поясни експертът.



Златото се търгува над 4000 долара за тройунция, припомни Георгиев.



Бум в търсенето на злато в Индия



Друг важен фактор е физическото търсене на злато в Индия.



"Сега е сезонът на празника на светлината там, след което влизаме в сезона на сватбите в Индия - подаряват си златни накити и кюлчета. Милиони хора там стават все по-богати и търсенето на злато се увеличава", заяви анализаторът.



Ниските лихви и борсовото търгуване



При борсовото търгуване и фондовете също има притоци от пари от инвеститори, които чрез тях купуват злато.



"Лихвите падат навсякъде по света. Това прави доходността от алтернативите на златото много ниска. Това събира капиталови потоци към златото. Имаме все повече индивидуални хора във всички страни, които правят борсови инвестиции в злато. Значителни суми се инвестират по правилен начин. С един клик си купуваш злато във фонд, който съхранява златото вместо теб", каза още борсовият анализатор.



Нямаш транзакционни разходи, спредът е близък до 0. Освен това се наследява, докато физическото злато е на този, който го притежава, уточни Димитър Георгиев.



"Някои българи инвестират по 200 евро, други инвестират милиони евро в злато", даде пример той.



Среброто поскъпва по-бързо и от златото



"Среброто наваксва изоставането си от златото, много по-рязко поскъпва", съобщи Георгиев.



Той очаква тази тенденция за продължи, защото среброто може да се използва в много сектори.



По думите на Георгиев спекулативното търсене на злато е микроскопична част от причините за поскъпването на златото.



"Ще виждаме все по-високи цени на златото, среброто и преди всичко на биткойна", завърши специалистът.