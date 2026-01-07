Експерт: Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна в евро. Глобите стигат до 200 000 лева!
Той посочи, че санкциите за нарушенията са от 5000 лв. до 200 000 лв.
Експертът също така подчерта, че в магазините трябва да се връща в евро. За левове е допустимо само, ако няма от новата валута. И допълни, че клиентът може да види дали в касата има евро.
Иванов запита как едни търговци са намерили от новата валута, а други не.
Той също така посочи, че търговците не могат да обявяват плащанията само с карта.
Иванов не допусна удължаване на периода на събираемост на левовете, към 36,3% е количеството левова наличност – стотинки и хартия, която е прибрана в БНБ.
"Недоволството на много хора се дължи, че не са направили нищо", каза експертът по отношение на някои реакции по отношение на превалутирането.
Иванов коментира и закръгляването при прехвърляне в евро. Според него закръгляването, което не е в полза на клиента, не са случаи, които ще повлияят на цялостната тенденция.
Той изнесе и данни по отношение на проверките за необосновано увеличение на цените: 800 проверки, 70 наказателни преписки, 27 са наказателните постановления.
Иванов коментира увеличението на таксата за издаване на лична карта и го определи като "грешка". Според него е обосновано, но въпросът е дали е трябвало да се случва точно сега.
Той също така обясни, че през изминалата година няма ръст на цените на основните хранителни продукти.
