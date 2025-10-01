ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: Отказът на България от транзит на руски газ може да има значителни икономически последици за страната
"Русия традиционно е основният доставчик на гориво, а значителна част от българската енергийна система разчита на този ресурс в продължение на десетилетия. Дори след пускането на интерконектора с Гърция и свързването с азербайджански газ, делът на доставките от Русия остана критично висок. По този начин рязкото изоставяне на транзита и покупките създава риск от недостиг на енергия и покачване на цените за вътрешния пазар“, подчерта Косарева.
Според нея, ЕС може да обещае на България помощ за диверсификация на източниците на газ, развитие на терминали за втечнен природен газ в съседни страни, както и достъп до т. нар. "солидарни“ доставки в случай на криза.
Според нея България е само частично в състояние да компенсира загубите. Освен нея и редица други страни от Югоизточна Европа, се конкурират за същите доставки с много по-платежоспособни потребители от Западна Европа.
"Зависимостта на България от руските доставки остава факт и е изключително трудно те да бъдат заменени с ресурси със сравнима цена и стабилност в обозримо бъдеще. Преференциите на ЕС едва ли ще компенсират стратегическата загуба, а резултатът може да бъде по-високи цени за икономиката и населението на страната“, обобщи Косарева.
"Фокус" припомня, че на българският премиер Росен Желязков каза, че правителството му подкрепя постепенното спиране на руския газ.
Министърът на енергетиката Жечо Станков също каза, че България действа в съответствие с европейското законодателство и политики, включително предложеното постепенно спиране до края на 2027 г.
