Фалшива 100-еврова банкнота откри в оборота собственик на хранителен магазин в Казанлък. Според главният експерт в програма "Сигурност" към Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов е било очаквано, че ще има вълна на разпространяване на фалшиво евро, тъй като същото се е случвало и с други страни, приели новата валута. Той обаче подчерта, че не може да се говори за някакъв пик по този въпрос.
"Статистиката от началото на годината сочи, че на 1 милион банкноти има между 16-18 фалшиви. Това на практика е много малко", обясни още експертът в ефира на NOVA NEWS.
Статистиката сочи, че 75% от фалшивите банкноти са от 50 и 20 евро, подчерта още той.
Бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов каза, че няма изненади в това отношение, а МВР трябва да вземе превантивни мерки – засилена агентурна оперативна работа сред криминалния контингент. Той допълни, че има много служби, които се занимават със защита на паричната и финансово-кредитна система на България – ДАНС, Агенция "Митници", МВР с икономическа полиция, НАП.
Иванов каза, че се разпространяват пари, които са филмови реквизити, като има разлика между това да се използват такива банкноти и фалшиви парични знаци.
"Ако разпространявате неистински парични знаци, престъплението е тежко. Ако се опитате да пробутате хартии с образ на евро и на него да пише "реквизит", става дума за измама, където наказанията са доста по-малки", обясни още експертът.
Експерт: Повечето фалшиви евробанкноти са от 20 и 50 евро
©
Още по темата
/
Караджов отрече да има проблем с рестото в новата валута: Дори в малките квартални магазинчета ми връщат в евро
10:52
Финансовият директор на най-големия частен работодател в България: Превърнахме се в най-използвания банкомат в страната
15.01
Заради еврото: Приеха изменение на таксите, събирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
14.01
Радомир Чолаков: В малките населени места на първа линия са кметът, полицаят и пощаджийката. На втора линия са държавните органите
14.01
Окръжният прокурор на Русе: Част от фалшивите банкноти са били насочени към малки населени места
14.01
Още от категорията
/
Зверство: От октомври до декември 72-годишен от Петрич блудствал с 10-годишно дете – обвиниха го
09.01
Български ловци откриха изоставена кола, за която се смяташе, че е на изчезнал гръцки командир на пожарна
27.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.