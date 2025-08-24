Новини
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
Автор: Екип Ruse24.bg 11:16
©
В навечерието на въвеждането на еврото у нас, цените на книгите бележат първото си увеличение. Пример за това е книгата "Анна Кадабра“, чиито нови цени бяха публикувани на корицата: разликата е 42 стотинки. Първоначално тя е струвала 22,95 лв. (11,73 евро), а сега цената е 23,37 лв. (11,95 евро).

От сдружението "Активни потребители“ предупреждават: "Ако цените не са закръглени, объркването ще е за всички – и за търговците, и за клиентите“.

Експертът Богомил Николов обяснява пред NOVA: "Проблемът със закръгленията е неизбежен. Ясно е, че той ще се случи, защото има чисто психологическа склонност и е въпрос на удобство. Ако сте търговец и за всяко заплащане трябва да връщате стотинки, това ще ви затрудни.“

Според "Активни потребители“ закръгляването на цените може да бъде както нагоре, така и надолу.

От издателите уверяват, че спекула няма. Новият тираж на "Анна Кадабра“ е пуснат през юни, когато цената вече е преизчислена. Те уточняват, че поради завишените разходи за отпечатване, логистика и дистрибуция е стопански наложително цената да бъде актуализирана. "На практика увеличението дори би могло да се окачестви като минимално спрямо разходите в последните месеци“, посочват те.

Освен книги, поскъпват и детските атракции. Само за няколко дни въртележка удвоява цената си – от 1 левче на 2 лева. Семействата не намират друго обяснение освен възможна спекула.

Бизнесът има срок до 8 октомври да коригира цените си, преди глобите да станат факт. Санкциите за спекула варират между 5 хиляди и 1 милион лева, в зависимост от размера на търговеца и вида нарушение.

