Експерт: Райският газ не остава във вас. Вдишва се, въздейства 3-4 минути и се издишва

С тестове употребата на райски газ не може да бъде отчетена, категорични са специалистите, които правят съдебните експертизи.



На фона на това младежи, вдишващи веществото, вдигат на крак цял столичен квартал. Именно райски газ се твърди, че е употребил младежът, който в петък се вряза с мощна кола в автобус на градския транспорт и уби човек.



Вдишаният от Виктор Илиев преди катастрофата райски газ е един от факторите, които разследващите пътния инцидент изтъкват. Дали някой е употребил по време на шофиране, няма как да бъде установено с тест, твърдят именно тези, които изготвят експертизите по делата.



"Райският газ се вдишва, той въздейства 3-4 минути и се издишва. Не остава нищо във вас. Единственият начин е човек да го употребява в лаборатория, където стоят до него и веднага му взимат кръв, което е съвършено нереално. Проблемът наистина е много тежък", коментира вещото лице Юлиан Караджов пред Bulgaria ON AIR.



Парламентът забрани продажбата на райски газ



Скоро ще се навърши година, откакто парламентът категорично забрани продажбата на райски газ. Действителността обаче показва, че веществото остава популярно сред младежите, за които не е проблем да си го купят.



Това е и една от причините жители на район "Филиповци" да заспиват неспокойно всяка вечер.



"След употребата на райски газ обикновено правят дрифтове в центъра, около паметника и на главната улица. Притесняваме се най-вече за децата, защото това са хора, които изпадат в състояния, в които са неконтролируеми. Дори да им направиш забележка, те не реагират. Напротив – опитват се да те нападнат и теб", разказа Силвия, която живее в кв."Филиповци".



Тя е потърсила помощ и от редица институции, но засега реакция няма.



Кметът на "Люлин" Георги Тодоров посочи, че е свършил това, което е в компетенциите му, а от СДВР обясниха, че са се отзовали на един сигнал от "Филиповци". Отвъд квартала - в общ план, полицията смята, че продажбата на райски газ е намаляла.



"Последните месеци все по-рядко намираме такива флакони в притежание на граждани. Може би това се дължи на забраните, които бяха въведени за продажбата и дистрибуцията", смята полицаят от Пето РПУ в София Стефан Тотев.



След законовата промяна, на теория продажбата на райски газ е забранена, на практика обаче оказва се, че продължава.