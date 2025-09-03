ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Експерт: Среброто е индустриален метал за разлика от златото, но го догонва и надминава като процентно движение нагоре
"Често когато се намираме в бичи пазар на благородните метали, в който се намираме в момента, в края на този възходящ тренд, среброто догонва инвестиционното злато и го надминава като процентно движение нагоре", каза той.
Той обасни, че това е възможна посока за инвеститорите, които да преценят разумността на инвестицията в сребро, дали вярват в развитието на зелената енергия, която е основният ползвател на сребро в момента, и само тогава да се насочат към сребро.
Среброто, предимно индустриален метал за разлика от златото, който е предимно монетарен финансов метал, също поскъпва, макар и с по-бавни темпове от златото, като има много сериозен потенциал пред среброто.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест
20:31 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
12:55 / 01.09.2025
Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
14:18 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
15:06 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: