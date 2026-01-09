Eксперт: Трябва да говорим за насилието в училище и дори в детската градина
© NOVA
По последни данни случаите на домашно насилие у нас са около 3000 годишно. През 2025 г. над 20 жени са загинали от ръката на близък мъж – брой, който остава почти непроменен спрямо предходните години.
"Домашното насилие няма извинение. То не е семеен проблем, който трябва да се решава зад затворени врати“, заяви пред NOVA Юлия Андонова, директор "Развитие и комуникации“ във фондация ПУЛС. По думите ѝ отговорността за спирането на насилието е споделена – от семейството и съседите, до институциите и цялото общество.
Според Андонова една от основните причини проблемът да продължава е, че много форми на насилие не се разпознават като такива. "Психологическото, емоционалното и икономическото насилие често се подценяват или оправдават. Те остават "невидими“, а насилието продължава“, посочи тя, позовавайки се на европейско проучване за нагласите към насилието.
Положителна стъпка според фондация ПУЛС е приетият в края на миналата година национален координационен механизъм за реакция при случаи на домашно насилие. "Това е документ, за който настоявахме години наред. Насилието не засяга само полицията или социалните – то засяга здравеопазване, съдебна система, образование. Само с общи усилия може да има ефект“, каза Андонова.
Според нея ключова роля има и превенцията – още от най-ранна възраст. "Трябва да говорим за насилието в училище и дори в детската градина. Децата трябва да разпознават границите, нежеланото поведение и да знаят към кого да се обърнат“, заяви Андонова. Според нея общество, което не толерира насилието, се изгражда с дългосрочна и целенасочена работа.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.