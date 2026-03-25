Експерт: В TikTok има бум на изкуствено генерирано съдържание, свързано с партиите
©
Механизмите на Европейската комисия
"Има два механизма, които ЕК предлага - ЕК служи за връзка между съответните организации и държави и платформите. Единият механизъм е предназначен за независими организации - да подават сигнали за нарушаване на правилата на самите платформи. Другият механизъм е предназначен за държавни институции - отново за подаване на сигнали към платформите. Вторият механизъм е в процес да бъде активиран и той", коментира Тодор Галев от Центъра за изследване на демокрацията.
Според експерта по изкуствен интелект (AI) Васил Шивачев, основният пропуск е времето, което сме изгубили, защото технологиите се развиват, а ние изоставаме.
Шивачев отбеляза, че чрез AI може да имаме много версии на съдържание, носещо различен стимул на потребителите.
"Не трябва да хвърляме всичко като вина само върху изкуствения интелект. В TikTok има бум на изкуствено генерирано съдържание, свързано с партиите. Виждаме изключително добре изработена инфраструктура, която струва скъпо. Тя се активизира по повод изборите", посочи Галев.
По думите му има поредица от официални български медии, които публикуват забранено санкционирано съдържание от руски санкционирани медии.
На въпрос можем ли да обърнем ролята на AI, така че той да ни помага в разпознаването на дезинформация, Шивачев отговори пред Bulgaria ON AIR, че със сравнително прости инструменти можем да проверяваме дали нещо е генерирано с AI.
Влиянието на социалните мрежи
"Трябва координационният център да има единна комуникационна и ясна стратегия. Тя е изключително важна да се разсеят заблудите, които умишлено се инжектират и се разпространяват", призова Галев.
По думите му сега най-вероятно TikTok, по румънския сценарий, ще бъде платформата, която ще окаже влияние на изборите.
"Комуникацията от държавата трябва да дава ясно послание - да повлияе в адекватна посока, да тушира страха и напрежението. Дългосрочната мярка е била и винаги ще си остане образованието", подчерта Шивачев.
Галев съветва да проверяваме лайковете на постовете, свързани с изборите - ако са главно от чужденци, това е знак, че са генерирани с AI.
Шивачев отбеляза, че хората от Gen Z са по-наблюдателни и разчитат сигналите.
Галев препоръчва да ползваме надеждни и проверени източници и обърна внимание на медийната и дигиталната грамотност.
Той отчете, че хората от Gen Z поколението не четат официални медии - слушат новините, пресъздадени от някой инфлуенсър.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Възрастен мъж: Сметката за ток ми е 437 евро, а пенсията 400 евро, ако не е дъщеря ми "няма как да живея"
10:25
Владимир Чуков: Ахмед Уахиди – това е човекът, който казва къде да се стреля и как да се стреля
08:55
Калоян Паргов за енергийната криза: Истинското решение не се намира на "Дондуков", а в Брюксел
24.03
Голяма наша банка: На тези дати плащанията с карти, преводите и онлайн банкирането ще са затруднени!
24.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.