След поредния тежък инцидент с няколко жертви на Околовръстния път край Пловдив, пътуващи и транспортни фирми от региона отново поставиха въпроса за спешно разширение на опасната отсечка. 25-километровият участък е един от най-натоварените в страната, като по него преминава по-голямата част от транзитния трафик, заобикалящ града.Само за последните четири години на този път са регистрирани 94 тежки катастрофи, последната от които – в понеделник вечерта – отне живота на трима души. Оцелелото 7-годишно дете остава в критично състояние. Според първоначалната информация шофьорът на тежкотоварния автомобил се е разсеял, след като е изпуснал мобилния си телефон; той е задържан за 72 часа и срещу него е повдигнато обвинение.Пътният експерт Ивайло Крушев подчерта пред БНТ, че основната причина за множеството инциденти е в това, че капацитетът на пътя отдавна е изчерпан:"Толкова много катастрофи се случват на Околовръстното шосе, тъй като неговият капацитет отдавна е изчерпан. Той не е проектиран за толкова голям пътен поток. Имаме данни, че за единица време по магистрала "Тракия“ минават по-малко автомобили, отколкото на Околовръстното. Това са несъизмерими неща – магистрала срещу път, на който едвам се разминават две коли.“Според него пътят е опасен не заради несъответствия със стандартите, а защото е остарял и несъвместим със съвременния трафик, който е в пъти над първоначално предвидения.Експертите и местните общности настояват за спешно разширение на пътя, определянето му като обект от първостепенно значение и ускорено изграждане на по-безопасна инфраструктура."Пътят трябва да бъде направен спешно – буквално от днес за утре. Да се обяви за стратегически обект и всички институции да застанат зад него. Само така може да бъде спряна серията от трагични инциденти“, казва Крушев.Жителите на квартал "Коматево“ също настояват за промени. Според тях задръстванията са ежедневие, а при катастрофи – често се оказват блокирани с часове.Донка Тосева от сдружение "Коматевци за Коматево“ споделя:"Искаме незабавно премахване на мантинелите и разширяване на пътя. Още преди поставянето им настояваме за това. Трафикът е ужасен и често се прибираме с часове, защото няма алтернативен маршрут.“Местните жители вече инициират нова подписка за ускоряване на проекта.От АПИ заявяват, че участъкът е натоварен, но отговаря на всички действащи стандарти за безопасност. Въпреки това институцията признава, че трафикът е значителен и предстои допълнителен анализ за бъдещи мерки.