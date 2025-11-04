Експерт по национална сигурност: Време е политиците да разберат с какво се занимават службите
"Резонно е, ако срещу него получим продукта "Сигурност". Ако не сме получили ниво на сигурност, съответстващо на вложените средства, няма резон", каза експертът по международна сигурност Славчо Велков.
Посланията към гражданите
Експертът по национална сигурност доц. Милен Иванов обособи две послания, които се отправят към хората с увеличението.
"Два елемента са. Държавата очаква следващата година да не е много спокойна и това е логиката да вдигне с 5% парите в сектор "Сигурност". Второто послание е политическо. Разчитаме, че следващата година ще имаме силна държава, т.е. усилията в политиката ще са през силовия сектор", уточни той пред Bulgaria ON AIR.
Сигурността е особена категория, тя е политика на защита на националните интереси, изтъкна Велков.
"Колкото по-ефективно те са защитени, толкова повече твърдя, че имаме сигурност. Не бих казал, че ще получим повече качество както в областта на военната сигурност, така и в областта на вътрешната сигурност. Ние сигурността трябва да я отглеждаме. С това увеличение не се повишава нивото за сигурност", категоричен е Велков.
Финансирането не поражда автоматично сигурност
"Сигурността има нужда от финансиране, но финансирането не поражда автоматично сигурност. Това означава, че дори да се увеличат парите, ако не се предприемат правилните професионални стъпки, парите ще са безсмислени", на мнение е и доц. Иванов.
Според Велков характерът на съвременните заплахи е много по-напред, отколкото случващото се.
"Вижте военните действия - нарастват военните технологии, използването на изкуствен интелект в сигурността. Ние, особено в областта на военната сигурност, сме много назад от нивото на предизвикателствата и заплахите за нея", анализира още експертът по международна сигурност.
Политизирани ли са службите
"Когато говорим, че специалните служби и специалните ведомства са деполитизирани, е дълбоко невярно. Сега на практика, хора, които представляват партии, ще избират ръководителя на службата, а той ще си предлага заместници, които ще ги назначава МС. Мнозинството в парламента ще избира началниците и ръководителите на служби", коментира Велков.
По думите на доц. Иванов България е единствената държава, в която политик назначава офицер.
"Проблемът в службите е дълговечността на средния управленски състав. Време е политиците да разберат с какво се занимават службите", допълни той.
