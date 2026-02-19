През завоите не можем да преминем със същата скорост, която се движим по прав участък. Извън населените места всеки четвърти е загинал при пътнотранспортно произшествие на завой. Това е доста тревожно, защото всичко, което става на завоя, зависи от човека, който седи зад волана – правилно избиране на скоростта и правилно навлизане на завоя. Това каза експертът по пътна безопасност Алекси Кесяков внас водещ Ася Александрова.Най-честите пътнотранспортни произшествия са свързани с излизане извън платното за движение, челен или страничен сблъсък с насрещно движещ се автомобил. Според експерта, миналата година са загинали близо 100 души в катастрофи на завои, което той определи като притеснително, защото не престава да се случва.Кесяков съветва да намалим скоростта, да превключим на по-ниска предавка и да преминем внимателно през завоите, без резки движения, особено ако те са по-остри и с намалена видимост. Загубата на контрол над колата е водеща предпоставка за злополуки."Причината за тези катастрофи е предимно скоростта. Състоянието на настилката също е свързано. Водачът трябва да избира съобразена скорост", обясни експертът."Центробежните сили, които действат в завой, дърпат автомобила. Трябва да знаем, че тази сила е равна на масата на автомобила по скоростта на квадрат върху големината на радиуса. По-малък радиус – по-голяма центробежна сила. За всеки завой е различно, зависи от конфигурацията на завоя – с малък радиус, с голям радиус, със или без видимост, както и от състоянието на настилката и сцеплението. Силата на сцепление задържа автомобила към асфалта. Когато центробежната сила стане по-голяма от силата на сцепление, автомобилът започва да се плъзга", каза още Кесяков.Немалка част от катастрофите се дължат и на съществуването на т.нар. слепи зони. "Съществуват слепи зони. Потърсете начин да разберете кои са слепите зони на вашия автомобил, особено при завиване наляво и надясно. Това трябва да се знае и когато човек прави маневра, трябва да е сигурен, че няма други автомобили и пътят е чист. Никога не трябва да разчитаме само на техниката – по-бавна скорост в жилищните райони, завъртане на главата, за да се уверим", съветва гостът.