Свидетели сме на сравнително пълномащабен конфликт, който обхваща обширен район и не се ограничава само до Близкия изток, тъй като действията се развиват на територията на държави като Израел, страни от Персийския залив и Иран, който не е държава от Близкия изток. Това заяви в интервю за предаванетопоекспертът по сигурността проф. Славчо Велков.По думите му обстановката може да бъде определена с военния термин "изключително напрегната и динамична“, като конфликтът обхваща все по-големи мащаби – както по отношение на участниците, така и по отношение на целите, по които се нанасят удари. С нарастването на интензивността на действията се увеличава и броят на жертвите."Като отговор на ударите на Съединените щати и Израел, Иран нанесе ответни удари по 27 бази на САЩ в региона. Две от тях не са американски – става дума за френска и британска база на остров Кипър“, посочи Велков. Според него ответните атаки са били изключително сериозни и са извършени основно с балистични ракети и дронове. Удари са нанесени и по територията на Израел, включително по столицата Тел Авив и по важни инфраструктурни обекти.Експертът отбеляза, че атакувани са и стратегически енергийни обекти в държави от Персийския залив. Поразени са газови инсталации и съоръжения за добив на петрол, включително обекти на едни от най-големите производители на втечнен газ. Ударена е и компанията "Арамко“ – най-големият производител на петрол в Саудитска Арабия.Според него последиците от действията в района на Персийския залив са сериозни и за световната икономика. "Практически замря морският път през Ормузкия проток, по който преминава около една пета от световния трафик на петрол и втечнен газ. Към днешна дата почти няма движение там, защото всеки кораб, който се опита да премине, може да бъде разглеждан като легитимна цел – поне така беше заявено от Иран“, каза Велков.Той допълни, че действията се разширяват и извън Близкия изток. Съюзни на Иран организации, като йеменските хути, са обявили и започнали действия срещу корабоплаването в Червено море. Това засяга друг ключов морски път за търговските флотилии и на практика затруднява достъпа до Суецкия канал. "Това вече се отразява не само върху политическата обстановка, но и върху икономиката. Налице са резки промени и скокове на стоковите борси, включително в цените на петрола и втечнения газ“, посочи експертът.По оценка на проф. Велков конфликтът може да бъде определен като почти пълномащабен военен сблъсък. Той изрази мнение, че става дума за непредизвикана агресия, случила се по време на преговори в Женева между основните участници – САЩ и Иран.Експертът коментира и действията срещу ръководството на Иран. Според него убийствата на лидери, включително на върховния духовен лидер на страната, са част от стратегия, която Израел използва от години. "Това е любим похват на Израел – унищожаването на елита на противника. Но той не винаги дава очакваните резултати“, посочи Велков. По думите му в ислямските общества съществува висока степен на заменяемост на лидерите и подобни действия често водят до консолидация на обществото, а не до разпад на властта.Той даде пример с организацията "Хамас“. От създаването ѝ през 80-те години Израел многократно е ликвидирал нейни лидери, но според Велков това не е довело до отслабване на структурата. "Напротив – често води до консолидация и засилване на организацията“, каза той.В този контекст експертът отбеляза, че след смъртта на върховния духовен лидер на Иран бързо е бил определен временен такъв, а предстои и избор на постоянен. Дори и той да бъде ликвидиран, това няма да доведе до съществена промяна в управлението на страната, смята Велков.Експертът постави и въпроса за цивилните жертви в конфликта. "След като военната операция започна с удар на мощна тритонна бомба върху девическо училище в южен Иран и бяха убити около 170 деца, предимно момичета, кой е агресорът?“, попита той.По думите му в Газа също има десетки хиляди жертви. "Говори се за около 71 хиляди убити, като две трети от тях са жени и деца“, посочи Велков.Експертът обърна внимание и на военно-технологичните аспекти на конфликта. Той подчерта, че ударите на САЩ и Израел са били насочени не само към елиминиране на ключови фигури, но и към критична инфраструктура, включително военни обекти и ядрени съоръжения.Атакуван е и ядреният обект в Натанз – място, където се съхраняват или произвеждат компоненти, свързани с ядрената енергетика. "Това е червена линия. Ако подобен удар засегне производство на тежка вода или обогатен уран, регионът може да бъде изправен пред ядрен апокалипсис“, предупреди Велков. Той отбеляза, че въпреки възможностите си, Иран до момента не е атакувал израелския ядрен център в Димона.Според експерта САЩ и Израел са били изненадани от мащаба на иранския отговор. Основните цели на операцията са били две – политическа, свързана със сваляне на режима в Иран, и военно-стратегическа – принуждаване на страната да се откаже от ракетната и ядрената си програма."Към този момент може да се каже, че тези цели не са постигнати. Вероятността за смяна на режима засега е малка. Напротив – убийството на аятолаха и неговото семейство по-скоро консолидира иранското общество“, заяви Велков.Той направи паралел и с началото на войната в Украйна, когато руският президент Владимир Путин призова украинското военно командване да свали политическото ръководство на страната – призив, който не доведе до очаквания резултат.По думите на експерта американското командване също е било изненадано от поразяването на ключови военни обекти в бази в региона на Персийския залив. Ударен е щабът на Пети флот, извадени са от строя радарни станции, а в Кувейт са били унищожени три американски бойни самолета, включително вследствие на т.нар. "приятелски огън“. "Самият факт, че президентът Тръмп нареди евакуация на американски бази, също подсказва колко сериозна е ситуацията“, посочи Велков.По негови оценки хоризонтът на конфликта е ограничен от военно-техническите възможности на страните. Той смята, че и двете страни разполагат с достатъчно ресурси за интензивни бойни действия поне за около месец "Никой не знае какви са запасите от балистични ракети на Иран. За дроновете се знае, че са стотици хиляди“, отбеляза той.Според него Иран нанася средно около 25 балистични ракетни удара на денонощие, без да се броят хилядите дронове. Целта е да бъде претоварена системата за противоракетна отбрана на Израел – т.нар. "Железен купол“. Велков посочи още, че вече се наблюдават координирани действия между Иран и "Хизбула“. След иранските удари често следват атаки от страна на "Хизбула“ от територията на Ливан. Поразени са израелски градове, а пристанището в Хайфа също е било атакувано. В зоната за сигурност в Ливан се водят и сухопътни действия, като израелски сили са навлезли на разстояние от 100–200 метра до около 2 километра. "Това показва, че "Хизбула“ е съхранила своите възможности, въпреки че по-рано беше обявено, че организацията е унищожена“, каза той. Според Велков има сериозно разминаване между заявените цели на операцията и реалните резултати. Той отбеляза, че и в самите Съединени щати се наблюдава нарастваща съпротива срещу подобни действия." Конфликтът ще продължи интензивно, може би няколко седмици. Ситуацията е много напрегната и има потенциал за разрастване, особено ако удари продължат да се нанасят извън региона на Персийския залив и Близкия изток, както беше случаят с британската база в Кипър“, заключи проф. Славчо Велков.