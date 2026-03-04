Експерт предупреди: Възможно е да видим скок на цените на колонките
По думите на експерта е "логично да вярваме на думите на Тръмп", защото САЩ доминират военно в този конфликт. "Той заяви, че ще има мерки по отношение на основния проблем за преминаването през протока - застраховките. Много от британските компании, които са лидери в застраховането, отказват да издават полици за политически и военен риск. Това, което САЩ обявиха преди няколко часа, е, че ще предприемат действия, с които да осигурят подобни застраховки на разумни цени. Също така ще има американски военен ескорт", подчерта той.
Николов прогнозира, че в някакъв обозрим срок е напълно възможно да видим скок на цените на колонките. Но изтъкна, че Европа няма проблем със сигурността на доставките на петрол, тъй като много малка част от тях идват от този регион - едва 1/15 част е делът. "За България делът е още по-малък, тъй като основният доставчик на суров петрол за нас е Казахстан. Тоест по отношение на физическите доставки няма да имаме проблем. Но това не означава, че цената на горивата у нас няма да се вдигне. Договорите са свързани с индексация спрямо международните бенчмаркове, включително "Брент“. Ценообразуването зависи от тези показатели", обясни той.
Той отново припомни, че през Ормузкия проток минава около 20% от световния петрол. "Максимално негативният сценарий е цената да надхвърли 90-95 долара за барел. Към момента това изглежда малко вероятно, тъй като САЩ дават сигнали, че ще компенсират пазарните сътресения".
